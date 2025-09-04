Posponen inicio de Juegos Nacionales Populares 2025 en La Paz por lluvias

Los organizadores de la fase estatal de los Juegos Nacionales Populares 2025 reprogramaron el arranque previsto del 5 al 7 de septiembre. El evento se realizará ahora del 12 al 14 de septiembre en La Paz, si las condiciones climáticas lo permiten.

El director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Noé Fiol Verduzco, informó que los encuentros de fútbol 6×6 mantendrán los horarios en el Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Guillermo “Memo” Ayón.

El viernes 12 de septiembre se efectuará el partido inaugural a las 8:00 horas en la cancha 1. Será entre La Paz y Los Cabos en la categoría Femenil 2009-2010. A las 9:00 horas, Loreto enfrentará a Comondú en la misma categoría. Más tarde, Los Cabos se medirá contra Comondú en la Femenil 2007-2008.

Ese mismo día, en la cancha 2, se jugarán tres partidos de la categoría Varonil. Primero, La Paz contra Los Cabos y Loreto contra Comondú en la 2009-2010. Después, La Paz enfrentará a Los Cabos y Loreto a Comondú en la 2007-2008.

Fiol Verduzco explicó que la decisión obedece a recomendaciones del Consejo Estatal de Protección Civil. Los campos no estaban en condiciones óptimas. “Reiteramos el compromiso con Baja California Sur, buscando siempre el beneficio de asistentes y competidores deportivos”, subrayó.

