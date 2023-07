El esperado debut de Post Malone en México: ¡El rapero tocará por primera vez en el Foro Sol!

Después de una pausa en los eventos masivos debido a la pandemia por Covid -19, poco a poco se han ido retomando las actividades en todo el mundo, tanto actividades de cultura como de entretenimiento y los conciertos son de las actividades que han repuntado después del aislamiento, por lo que diversos artistas han aprovechado esta oleada de presentaciones para anunciar giras.

Uno de los artistas que se ha unido a la ola de presentaciones, es el rapero y compositor Post Malone quien recientemente confirmó que vendrá por primera vez a México.

Prepara tus oídos para el estreno de AUSTIN y los grandes éxitos de Post Malone en su concierto en México.

Gracias a sus canciones que se convirtieron en hits instantáneos, Post Malone se convirtió en uno de los artistas más importantes. Sin embargo, y a pesar de que cuenta con una amplia base de seguidores en México, no se había presentado con anterioridad en el país.

El rumor de que Post Malone vendría a México para dar un concierto fue muy popular en los últimos meses, pero aún no se había confirmado. Sin embargo, después de mucho tiempo de espera, ahora es oficial que visitará la CDMX por primera vez.

En el marco de su gira titulada If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying, Post Malone ofrecerá un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 5 de septiembre. Esta gira incluye conciertos en varios estados de Estados Unidos y en esta ocasión también incluyó su presentación en México.

La preventa para el concierto será solo con tarjetas HSBC del 5 al 6 de julio en Ticketmaster. Sin embargo, quienes no tengan tarjeta con ese banco también tendrán la oportunidad de comprar sus boletos en la venta general el 7 de julio.

Es grande la expectativa que se tiene del concierto y se espera que su setlist incluya sus éxitos como “Sunflower”, “rockstar”, “Circles” y “Goodbyes”, entre otros.