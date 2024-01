Poste de luz inclinado pone en peligro a peatones de La Paz

Un poste de luz en la colonia Benito Juárez, en el municipio de La Paz, pone en peligro a los peatones que pasan junto a él. La estructura de madera tiene una inclinación de aproximadamente 45 grados. Según los vecinos, no es la primera vez que ocurre esto con los postes de la cuadra y, por más reportes que hacen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no son atendidos.

De acuerdo con los testimonios, los vientos del huracán Norma, en octubre de 2023, inclinaron el poste, el cual se ubica en la calle Angel Matteotti Benuzzi y Antonio Rosales. Esto suele ocurrir en la temporada de ciclones, y las familias han permanecido hasta una semana sin luz.

Alejandro, uno de los vecinos de la colonia, explicó que otros postes que cayeron en años anteriores fueron reemplazados por unos de concreto, pero en esta ocasión no ha ocurrido así. Temen que ocurra algún accidente si no se atiende pronto.

“Le metieron de concreto, era de madera pero cayó y volvió a quebrarse, luego le pusieron los anillos, pero nos quedamos sin luz. Con este no porque nos los da otra línea, pero si no se arregla pronto después los otros cables los van a jalar y nos va a dejar sin luz. Hemos durado hasta una semana sin luz”.

Por su parte y, de manera anónima, dos vecinas compartieron que han vivido en durante 40 años La Paz desde hace 40 años, y, en su experiencia, las autoridades tardan en atender las quejas de la ciudadanía. Esperan que esta situación cambie, ya que en la colonia hay muchos adultos mayores, además de niñas y niños.

“En mi opinión es que vengan y lo recompongan porque las dos veces que se han caído los postes aquí hemos tenido suerte de que no ha pasado a mayores, nada más que las caídas de los postes y sí hemos durado sin luz incluso los postes se ladearon”.

“En la última tormenta que hubo se ladeo, estoy hablando ya del año pasado, desde hace cuatro o cinco meses y yo no sé si los vecinos han reportado, yo al menos no he reportado, pero sí tiene mucho que está así de ladeado y me gustaría que lo arreglaran porque a lo mejor más adelante eso me puede afectar en cuestión de lo telefónico”.