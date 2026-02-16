Ayuntamiento de La Paz aclara cancelación de artistas locales: “Fue exigencia de la producción de Mon Laferte”

El XVIII Ayuntamiento de La Paz fijó su postura oficial. Esto tras la suspensión de músicos locales previa al concierto de Mon Laferte. En primer lugar, las autoridades aclararon que no fue un desdén al talento sudcaliforniano. La decisión respondió a condiciones técnicas y de exclusividad. Estas fueron impuestas por la oficina de la cantante chilena para el Carnaval La Paz 2026.

La directora de Inclusión y Diversidad, Mayra Cisneros Nevárez, dio detalles del imprevisto. Aseguró que el problema fue ajeno al control municipal. “Fue algo que se salió de nuestras manos por cambios previos no considerados”, explicó. Debido a esto, la funcionaria fue enfática sobre los pagos. Los grupos afectados recibirán su sueldo íntegro. Además, el compromiso de darles un espacio de calidad sigue en pie.

Por otro lado, la alcaldesa Milena Quiroga Romero explicó los contratos internacionales. Señaló que es habitual que figuras estelares pidan el escenario libre horas antes. “Normalmente solicitan que no esté nadie previo a su presentación. Mon Laferte lo requirió así”, señaló la edil. Comparó el caso con peticiones de El TRI o Marco Antonio Solís en años pasados.

Apoyo histórico al talento local

Sin duda, el Gobierno Municipal busca proteger la imagen del apoyo al artista local. El secretario general, Jehú Vázquez Savín, destacó una cifra récord. Este año participan 350 artistas locales en nueve escenarios distintos. No obstante, reconoció que el caso de Mon Laferte fue una excepción técnica. En resumen, ya hay un acuerdo con los afectados. Ellos se presentarán en otros días o foros alternos del carnaval.

Finalmente, la administración reafirmó que el talento paceño es su prioridad. En conclusión, las autoridades pidieron comprensión a la ciudadanía. Explicaron que estas exigencias son parte de traer espectáculos internacionales. Con estas acciones, el Ayuntamiento busca cerrar la polémica y seguir con las fiestas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México