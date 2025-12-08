Potente terremoto en Japón de 7.6 activa alerta de tsunami de hasta tres metros

La tranquilidad nocturna del norte de Japón terminó abruptamente tras un sismo de magnitud 7.6 que llevó a las autoridades a activar una alerta de tsunami para varias prefecturas costeras. El movimiento telúrico, registrado poco después de las 11 de la noche, provocó de inmediato protocolos de evacuación, advertencias de oleaje alto y la movilización de los cuerpos de emergencia, aunque hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales.

El epicentro se localizó a 80 kilómetros de la costa de Aomori, con una profundidad de 50 kilómetros, una zona donde convergen placas tectónicas que suelen generar sismos de alta intensidad. La Agencia Meteorológica de Japón emitió la alerta para Hokkaido, Aomori e Iwate, zonas altamente expuestas a variaciones bruscas del nivel del mar. La alerta implica que comunidades enteras deben desplazarse a zonas elevadas mientras se evalúa el comportamiento del océano en los minutos posteriores al terremoto.

La magnitud del evento llevó incluso a organismos internacionales a extender las advertencias. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico señaló que podrían formarse olas peligrosas de hasta tres metros en un radio de mil kilómetros alrededor del epicentro, una zona que incluye costas de Japón y Rusia. Aunque estas predicciones se basan en modelos preliminares, las autoridades japonesas prefirieron aplicar el protocolo más estricto ante la experiencia acumulada del país con este tipo de fenómenos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que el sismo se originó frente a la ciudad de Misawa, una región donde confluyen rutas marítimas y bases militares. Esta ubicación obligó a reforzar la vigilancia en puertos y estaciones costeras, donde la población fue advertida de mantenerse alejada de las playas y evitar cualquier actividad cerca del mar hasta nuevo aviso. La movilización de autoridades locales se concentró en asegurar rutas de evacuación y mantener los sistemas de alerta activos.

Las centrales nucleares del norte del país también activaron sus protocolos de seguridad. La cadena pública NHK informó que las plantas cercanas al área afectada iniciaron revisiones internas para descartar daños estructurales o alteraciones en los sistemas de enfriamiento, una medida indispensable en un país que mantiene una política de extrema precaución desde el desastre de Fukushima. Los reportes preliminares indican que ninguna instalación presenta irregularidades.

El gobierno de Japón respondió de manera inmediata a través de la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, que confirmó que equipos de emergencia trabajan de manera coordinada con autoridades regionales. El mensaje oficial fue directo: la prioridad es proteger la vida de los habitantes y garantizar que las evacuaciones se realicen bajo el protocolo vigente. Se instruyó a la población a seguir las indicaciones oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan entorpecer la respuesta gubernamental.

La coincidencia entre un sismo de gran magnitud, la alerta de tsunami y el despliegue de protocolos nucleares puso en marcha el aparato de emergencia japonés, uno de los más rigurosos del mundo. Aunque la ausencia de daños inmediatos es una señal alentadora, las próximas horas serán determinantes para descartar riesgos adicionales y confirmar si el oleaje se mantiene dentro de los parámetros previstos.

