Automovilistas y peatones bajo riesgo por profundo “pozo” en La Paz

Desde el pasado 19 de febrero, cientos de conductores y peatones viven una odisea cuando llegan al cruce de las calles Misión de Santiago y Misión de Comondú en la zona de acceso al fraccionamiento Misiones, en la ciudad de La Paz.

Un pozo de poco más de un metro de profundidad y metro y medio de ancho que está en medio de la avenida impide la correcta circulación de los vehículos y el pase de las personas que intentan llegar al otro lado del espacio habitacional.

La cavidad de tierra y concreto es el resultado de las labores de reparación de tubería subterránea en la zona. Los vecinos denunciaron que el equipo de atención del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) no volvió al lugar para resanar el agujero y reponer el asfalto.

El hueco fue dejado junto a montículos de grava y asfalto, tubos de PVC y hasta una bolsa de plástico con basura en el centro de la calle de dos carriles. Aunque los encargados de la obra colocaron una cinta amarilla alrededor del hoyo, no ha sido suficiente para evitar los accidentes.

Ernesto, vecino de Misiones, comentó que por las noches el pozo se vuelve muy peligroso, ya que no se distingue a simple vista desde el interior de un vehículo. Según su testimonio, varios automóviles ya han sido víctimas de esta trampa.

“De noche no se ve, yo estuve a punto de ir a comprar cinta e ir a pegarla ahí, pero me da miedo. Aquí ha habido bastantes accidentes, han atropellado gente, se han metido dos que tres carros ahí, principalmente por la velocidad. Desgraciadamente los conductores no agarran la onda, pero siempre debe haber precaución y la autoridad también debe poner su parte para aminorar un poco la velocidad, no poner topes porque otro tope y otro tope pues no, pero ya la gente optará por bajarle la velocidad y eso sería muy importante.”