Pozos de Migriño seguirán cerrados: ejidatarios deben regularizarse

Los pozos de la zona de Migriño no serán reabiertos hasta que los ejidatarios se ajusten a la normatividad vigente, confirmó el gobernador de Baja California Sur, Victor Castro tras una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el gobernador, la institución federal resolvió que los responsables de operar los pozos habían perdido el amparo que les permitía seguir extrayendo agua, por lo que deberán regular su situación si desean reactivar la extracción.

“Conagua no nos va a abrir hasta que no se regulen (…) perdieron el amparo, entonces tienen que ajustarse a la ley”, afirmó Castro Cosío tras sostener una reunión con Julio Villarreal Traviña, titular del organismo en Baja California Sur.

El gobernador advirtió que el recurso hídrico no puede usarse para fines de lucro ni de manera irregular, subrayando que se trata de un bien común destinado a toda la población. Asimismo, reconoció que el tema ha generado un debate político, aunque insistió en que el gobierno estatal mantiene la disposición de garantizar un manejo justo y transparente del recurso.

“¿Por qué la ley los va a amparar si están utilizando agua y vendiéndola, haciendo negocios con el agua que es para todos? Primero, el agua”, enfatizó.

Conagua mantendrá cerrados los pozos de Migriño hasta que se garantice el cumplimiento de la normatividad. La decisión deja en pausa la extracción de agua en la zona.

