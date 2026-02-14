Recomiendan extremar precauciones ante fraudes digitales en febrero

En el marco del Día del Amor y la Amistad, autoridades de seguridad advirtieron sobre el posible incremento de fraudes digitales, especialmente a través de ventas en línea y aplicaciones de citas, por lo que llamaron a reforzar las medidas de prevención en internet.

La titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética en Baja California Sur, Hayde Amador Alameda, explicó que durante fechas con alto movimiento comercial y social suelen aumentar este tipo de delitos.

“¿Qué tipo de delito o qué podemos ver que existe un poco a la alza o donde podemos estar más alerta? Son los fraudes. Los fraudes por las ventas que se realizan a través de las diversas aplicaciones (…) Otras situaciones que se viven y que ahora son muy comunes son las aplicaciones de citas o conocer a personas a través de redes sociales, también hay que tener bastante cuidado, ¿por qué? Porque pueden ser páginas o perfiles falsos que están buscando algún otro beneficio o pudieran cometer algún delito”.

La funcionaria subrayó que, ante el uso creciente de plataformas digitales para conocer personas, es fundamental mantener precauciones antes de concretar encuentros presenciales.

“Hay que estar siempre atentos, tratar de evitar reunirnos con personas que no conozcamos y, si lo vamos a hacer o ya tomamos una decisión, hacerlo en un lugar público, en un lugar seguro, compartir ubicación con algún conocido o familiar, hacerle saber a dónde vamos, con quién vamos y conocer el teléfono”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones de autocuidado digital para compartir información y realizar compras seguras durante esta celebración.

La dependencia advirtió que en esta temporada pueden incrementarse los engaños en línea, como la suplantación de identidad de páginas de venta, el envío de enlaces maliciosos o promociones falsas que aparentan ser ofertas especiales.

Asimismo, alertó sobre los riesgos de publicar fotografías o contenido que exponga información sensible, como placas de vehículos, ubicaciones en tiempo real, interiores de domicilios o identificaciones oficiales, ya que estos datos pueden ser utilizados para cometer delitos.

Ante este panorama, autoridades reiteraron el llamado a la población a verificar perfiles, evitar compartir datos personales y mantener medidas básicas de seguridad digital para prevenir ser víctimas de fraude durante el 14 de febrero.

