Precio de la gasolina en La Paz, Baja California Sur: ¿Cuánto cuesta por litro hoy?

Los precios de los combustibles en La Paz registran variaciones moderadas en esta primera semana de enero de 2026, de acuerdo con los datos más recientes publicados en GasolinaMX. El costo promedio por litro indica que los automovilistas continúan enfrentando tarifas por encima de los 22 pesos, influenciadas por factores como la cotización internacional del petróleo y la fluctuación del dólar.

Según el registro del miércoles 7 de enero de 2026:

Gasolina Magna (regular): $22.55 pesos por litro, utilizada comúnmente por la mayoría de los conductores.

Gasolina Premium: $24.65 pesos por litro, la opción con mayor octanaje y también la más cara en las estaciones de servicio en La Paz.

Diésel: $23.86 pesos por litro, destinado principalmente a vehículos pesados y transporte de carga.

A diferencia de meses previos, no se reportan desabastos significativos en las estaciones de servicio de la capital sudcaliforniana, lo que indica una oferta estable para los consumidores locales.

Especialistas señalan que el precio de los combustibles en México está ligado al comportamiento del precio internacional del petróleo y la paridad del peso frente al dólar, así como a las políticas fiscales del gobierno federal, como la modificación de estímulos al IEPS y otros ajustes regulatorios.

En años recientes, el gobierno federal ha implementado medidas orientadas a estabilizar los precios del combustible, incluyendo topes voluntarios y subsidios temporales, aunque su impacto varía según la región.

Con estos precios, quienes usan frecuentemente su vehículo para trasladarse en la ciudad o planifican viajes dentro del estado deberán considerar estos costos en su presupuesto mensual, ya que representan una parte significativa de los gastos de movilidad personal.

Para consultar precios por cada estación de servicio y compararlos antes de llenar el tanque, se recomienda revisar plataformas especializadas que actualizan esta información diariamente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO