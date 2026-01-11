¿Cuánto cuesta la entrada a Playa Balandra en 2026? Horarios y cómo llegar desde La Paz

Planear una visita a Playa Balandra, en Baja California Sur, reconocida mundialmente por su icónico hongo de piedra y sus aguas cristalinas, requiere de organización previa debido a su estatus de Área Natural Protegida.

Para este 2026, los visitantes deben considerar que el acceso se mantiene regulado para preservar el ecosistema de Baja California Sur, por lo que conocer los horarios y costos de transporte es fundamental para no quedarse fuera de este paraíso natural.

Para llegar a este destino desde la ciudad de La Paz, capital de Baja California Sur, el recorrido es de aproximadamente 30 minutos, ya que se ubica a unos 25 kilómetros (90 km ida y vuelta).

Una de las formas más prácticas y económicas para los ciudadanos y turistas es utilizar el servicio de Playa Bus, operado por Autobuses El Águila. Este transporte parte desde la Terminal Turística ubicada estratégicamente frente al malecón de La Paz, facilitando el traslado sin necesidad de vehículo propio.

El costo del pasaje en el Playa Bus hacia Playa Balandra y El Tecolote es de 70 pesos por persona. Las salidas desde el malecón inician a las 8:00 horas hacia diversas zonas, mientras que los regresos desde las playas están programados cada 45 minutos, siendo el último servicio de retorno a las 19:00 horas. Es importante mencionar que estos precios pueden estar sujetos a cambios durante el transcurso del año.

Debido al intenso calor que se registra en verano en la región, los meses recomendados para visitar Playa Balandra son de octubre a marzo, aun así se recomienda llevar ropa ligera, sombrero, protector solar, lentes y ¡obvio!, traje de baño.

Finalmente, se recomienda llegar con antelación a la terminal del Playa Bus, especialmente durante los fines de semana y temporadas altas, ya que el cupo para ingresar a la playa es limitado.

Horarios de acceso y cobro de entrada a Playa Balandra: CONANP

Además del transporte, los visitantes deben cubrir el costo de entrada a Playa Balandra o como oficialmente se conoce: pago de derechos por el uso de áreas protegidas. Para ello deben de ingresar al sitio web de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y busca al final donde dice “Comprar Brazalete de la Conservación” para adquirir tu acceso con un precio de $120.00 (ciento veinte pesos mexicanos). Hay otros sitios web que también lo venden, sin embargo, ahí el costo es de 10.50 dólares (alrededor de los 190 pesos mexicanos).

De acuerdo con la CONANP, el costo del brazalete es obligatorio para personas mayores de 12 años, exceptuando a locales con identificación vigente, adultos mayores con credencial de INAPAM y personas con discapacidad.



El ingreso a Playa Balandra se realiza en bloques de horarios para controlar el aforo y evitar el impacto ambiental en la zona y debes llegar durante los horarios oficiales de visita y ser parte de los primeros 450 visitantes por turno. Los horarios son todos los días, de lunes a domingo a las 8:00 am, 12:00 pm, 1:00 pm y 5:00 pm.

Es vital que el pueblo y los visitantes respeten las reglas para entrar a Playa Balandra: no se permite ingresar con mascotas, no se debe dejar basura y está estrictamente prohibido subir al “Hongo de Balandra”.

