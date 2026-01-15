Legalizar un carro chocolate en 2026 en México es ‘Misión Imposible’: trámites engorrosos y cobros excesivos

El decreto para legalizar vehículos ‘chocolate’ por medio de REPUVE llegó a su fin desde el 1 de enero del 2026 en México y continuar con ese trámite a través de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) parece una edición más de la película Misión Imposible por lo engorroso de los trámites y los altos costos.

Tribuna de México se dio a la tarea de acudir a las oficinas del SAT en La Paz, capital de Baja California Sur, uno de los estados donde es bastante común el uso de vehículos de procedencia extranjera. Ahí se preguntó cuáles son los pasos a seguir para regularizar un vehículo ‘chocolate’ en 2026 y la respuesta no fue alentadora.

De manera extraoficial, el personal que se encarga de atender a los usuarios explicaron que en todo el estado de Baja California Sur no existe una oficina aduanera para legalizar autos americanos. Quienes posean uno, ahora deberán trasladarse a las ciudades más cercanas en donde hay oficinas aduanales para realizar el trámite, siendo estas Tijuana y Mexicali, en Baja California.

Sin embargo, el término de ‘ciudad más cercana’ es relativo. Desde la capital de La Paz, Baja California Sur, hasta las oficinas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Mexicali, Baja California, hay 1,357 kilómetros de distancia de promedio (16 horas de camino sin parar) y si es en Tijuana son 1,522 kilómetros de distancia (18 horas de viaje sin parar). La situación empeora para los habitantes del municipio de Los Cabos, quienes tienen que sumar dos horas y medía más a su viaje.

¿Cuánto cobra una agencia aduanal por legalizar un vehículo ‘chocolate’ en 2026?

Previo al viaje a la frontera de México con Estados Unidos para legalizar tu vehículo ‘chocolate’ en 2026 tendrás que contactar a un agente aduanal. Aunque el SAT de La Paz proporciona una papeleta con cuatro empresas que ofrecen trámites, la realidad es que dos de ellas no importan vehículos, la tercera no tiene activo su número telefónico y en la cuarta te pasan con otra empresa: la agencia aduanal Aispuro El Arenal (teléfonos: 664 647 23 37 y 664 647 20 10) y ahí, si tienes suerte, encuentras a alguien que te atienda.

Para iniciar los trámites es indispensable que el agente aduanal verifiquen el estatus de tu vehículo, por lo que te pedirán el número de serie de tu auto o una fotografía del título de tu carro americano.

El cobro de la agencia aduanal para legalizar tu auto ‘chocolate’ variará dependiendo tu tipo de vehículo y el modelo, entre más viejo sea el cobro será más alto.

Por ejemplo, un vehículo compacto sedan Nissan Versa, modelo, 2014 (que en el mercado lo encuentras en $80 mil pesos) el trámite se realiza mediante el pedimento A1 Nacional el cual tiene un costo de $2 mil 930 dólares (ya con impuestos incluidos), lo que en moneda nacional equivale $51 mil 773 pesos (tomando en cuenta el precio del dólar hoy a 17.64). Este pago lo deberás realizar en dos partes: $44 mil 500 pesos de impuestos en moneda nacional y un pago de $430 dólares en moneda americana, este último como parte de los honorarios para el agente aduanal y/o la agencia aduanal.

Además del gasto del viaje que realizarás (gasolina, alimentos, hotel e imprevistos) y del cobro del agente aduanal de Mexicali o Tijuana, también deberás tener en cuenta que tu vehículo debe cruzar hacia Estados Unidos, por lo que será necesario que cuentes con VISA para llevarlo.

Una vez en Estados Unidos deberás ubicar un parking cercano a la aduana para que ahí espere a que le llegue su turno de atención, el cual puede tardar hasta 5 días hábiles o más, dependiendo la demanda que haya en la aduana. A los gastos deberás sumar el cobro del parking, tu hospedaje y alimentos mientras esperas el trámite, cantidades difíciles de cuantificar, pero que evidencian que en conjunto es más caro el trámite de legalización que el valor del vehículo.

De acuerdo a Ángel García, el agente aduanero que atendió a Tribuna de México, el cobro para los vehículos más recientes (2017 a la fecha) es menor, aun así es bastante elevado. Por ejemplo: los modelos de vehículo 2017 y 2018 que pasan a convertirse en nacional, el trámite se realiza con la clave de pedimento V5.

“Esos vehículos pagan arriba de 2o, 25, pagándole a los 30 mil pesos, dependiendo el tipo de vehículo si es sedán, pickup u otro”, explicó el agente aduanal.

Ante este panorama, pareciera que legalizar un auto de procedencia extranjera, auto americano o auto ‘chocolate’, como popularmente se les conoce, parece una Misión Imposible este 2026 en México.

Problemática de autos chocolate en BCS ante falta de citas en REPUVE

Cabe destacar, que en Baja California Sur durante el año 2025 hubo varios meses en los que el servicio para legalizar los vehículos chocolate mediante las oficinas de Registro Público Vehicular (REPUVE) estuvieron deshabilitados por la falta de entregas de chips de parte del Gobierno Federal, estancamiento de trámites que Tribuna de México evidenció mediante diversas notas periodísticas.

Para las personas que aun en diciembre acudieron a las oficinas de REPUVE a realizar trámites, las citas les fueron negadas bajo la excusa de que estas ya estaban saturadas, impidiendo con ello, que más personas lograran realizar el trámite cuándo aún el decreto estaba vigente y cuando el costo era de solo $2.500 pesos.

Tras la finalización del decreto para legalizar autos ‘chocolate’, la directora de Ingresos del Gobierno de Baja California Sur, Claudia Angulo Castro, dio a conocer que la administración estatal no realiza operativos de decomiso de autos americanos.

Así mimo, aclaró que los filtros implementados con apoyo de corporaciones de seguridad y Fuerzas Armadas de México corresponden a revisiones de rutina para verificar documentación como placas, licencias de conducir y revisado vehicular, por lo que la única autoridad autorizada para retener vehículos no legalizados es la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Sin embargo, esta no ha emitido información alguna en la que oriente el proceso de legalización y/o posibles multas o retenciones.

