Se dispara precio de la mandarina poco antes de Día de Muertos. ¡BCS no se salva del alza!

A casi una semana de la celebración de Día de Muertos, el precio de la mandarina se ha disparado, productores señalan que el incremento no es únicamente estacional, sino que está siendo acelerado por una combinación de factores como los daños en los cultivos del norte de Veracruz a causa de las recientes inundaciones, la distancia de abastecimiento y con ello los costos logísticos más elevados.

Los comerciantes advierten que el precio podría seguir subiendo conforme se acerque la festividad. Los precios por kilo de mandarina se encontraban entre los 16 y 34 pesos, de acuerdo con la localidad, han alcanzado actualmente precios de hasta 89 pesos.

De acuerdo con Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), los daños por las inundaciones han obligado a importar mandarinas desde Chile, elevando los precios en algunas tiendas de autoservicio en estados como Chihuahua y Baja California Sur hasta 89 pesos por kilogramo.

Veracruz, uno de los estados más afectados por las inundaciones, sigue siendo el líder en la producción de cítricos en México, con Álamo, en la región del Totonacapan, como uno de los principales centros de cultivo, donde hay más de 200 mil hectáreas de plantíos. El precio ahí es de 30 pesos por kilo.

¿Dónde consultar los precios actualizados?

La Profeco recordó que la herramienta Quién es Quién en los Precios está disponible en línea y permite comparar el costo de frutas, verduras y otros productos básicos en tiempo real en todo el país:

🔗 https://qqp.profeco.gob.mx