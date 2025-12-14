Precio de la vivienda en México sigue al alza: Informe 2025 revela repunte

De acuerdo con un reporte difundido por Banorte, el precio de la vivienda en México registró un incremento de 4.4 % entre enero y noviembre de 2025. El indicador señala que para noviembre el costo promedio por metro cuadrado alcanzó los 31,397 pesos.

El alza interanual comparada con noviembre de 2024 fue de 4.9 %, lo que pone de relieve una persistente tendencia al encarecimiento en el mercado inmobiliario del país. Según el informe, el aumento responde al dinamismo de la demanda en zonas urbanas y metropolitanas, así como a la mejora en los ingresos de algunos sectores laborales.

El análisis también destaca que existen marcadas diferencias regionales. Mientras en la capital del país, Ciudad de México, el precio se mantiene entre los más elevados, otros estados con menor costo de vida muestran incrementos relativos más abruptos, lo que refleja una tendencia general de ajuste en todo el país.

Este escenario plantea retos importantes: para muchas familias, la aspiración de acceder a una vivienda propia se vuelve cada vez más onerosa, y los programas de crédito o vivienda social podrían quedar rezagados frente al ritmo de los aumentos. Exige también políticas públicas más efectivas para garantizar vivienda accesible.

Con este nuevo reporte, el mercado de la vivienda en México vuelve a mostrar su fortaleza —o para algunos, su inaccesibilidad creciente—, en un contexto de cambios económicos complejos donde la demanda y presión urbanística moldean precios al alza.