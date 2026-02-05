Rumbo a LA28: Boletos serán 17% más caros que en París, pero habrá entradas desde 28 dólares

La cuenta regresiva para la próxima gran justa deportiva ha comenzado oficialmente en las taquillas. En primer lugar, el comité organizador de Los Ángeles 2028 (LA28) anunció que el registro para la lotería de boletos ya está abierto desde este mes de enero de 2026. Asimismo, el presidente del comité, Casey Wasserman, defendió la política de precios asegurando que, a pesar de los ajustes, el objetivo es que el evento sea “asequible e inclusivo”.

Por otro lado, las cifras han generado debate entre los aficionados. De hecho, Wasserman reconoció que el costo promedio de las entradas será un 17% más alto que en París 2024. Debido a esto, la organización explicó que el incremento responde a factores inflacionarios y a los costos logísticos propios de Estados Unidos. Sin embargo, para mitigar el impacto, se pondrán a la venta un millón de boletos a tan solo 28 dólares, una cifra simbólica que hace referencia al año en que se celebrarán los Juegos.

En cuanto al volumen de ventas, se estima que se emitirán cerca de 14 millones de entradas. Por ejemplo, Wasserman destacó que un tercio de todos los boletos disponibles costará 100 dólares o menos. Por lo tanto, la estrategia busca que las familias y los jóvenes no queden fuera de la experiencia olímpica. “Queremos garantizar que los Juegos pertenezcan a todos”, subrayó el directivo, enfatizando que el evento será financieramente sostenible sin requerir fondos públicos adicionales.

Fechas clave para asegurar tu lugar

Sin duda, el proceso requiere planeación por parte de los interesados. Por esta razón, es importante recordar que el registro para la lotería de boletos se extenderá hasta el 18 de marzo de 2026. No obstante, registrarse no garantiza la compra; los seleccionados recibirán un turno asignado en abril para adquirir sus entradas. De igual forma, para quienes tienen la mirada puesta en los Juegos Paralímpicos, la venta de boletos iniciará hasta el año 2027.

Igualmente, la organización ha insistido en que el aumento de precios respecto a ediciones pasadas es “moderado” si se compara con otros espectáculos deportivos masivos en la Unión Americana. En resumen, LA28 busca ser un equilibrio entre un negocio rentable y una fiesta inclusiva. Por consiguiente, se espera una demanda histórica que pondrá a prueba los sistemas digitales del comité organizador durante las próximas semanas.

Finalmente, Los Ángeles se prepara para ser el epicentro del deporte mundial por tercera vez en su historia. En conclusión, aunque el promedio del ticket sea más elevado, la oferta de boletos económicos abre una ventana de oportunidad para la afición mexicana y sudcaliforniana que planea viajar a California. Con estas acciones, el comité de LA28 busca encender la llama de la emoción en millones de hogares, prometiendo una logística de primer mundo y estadios llenos.

