¡Alista tu cartera! Estos serán los precios de gasolina, refrescos y cigarros en 2026

El Diario Oficial de la Federación confirma un incremento al impuesto IEPS que afecta directamente al consumo familiar. La medida entrará en vigor el primer día de enero de 2026 para ajustar los precios al ritmo de la inflación.

Los conductores pagarán 6.70 pesos de impuesto por cada litro de gasolina Magna y 5.65 pesos por la Premium. El diésel registra la carga más alta con un pago de 7.36 pesos por cada unidad que adquiera el usuario.

El ajuste incluye otros energéticos claves como el gas, la turbosina para aviones y el combustóleo industrial. Esta actualización automática busca que el valor de la recaudación pública mantenga su fuerza frente al costo de vida.

¿Cuánto costará fumar o beber refresco?

Cada cigarro individual tendrá un gravamen de 85 centavos como parte de un plan de alzas que termina en 2030. Los refrescos con azúcar pagarán poco más de 3 pesos por litro, mientras que las versiones con edulcorantes solo cubrirán 1.50 pesos.

El esquema para el tabaco prevé aumentos graduales cada año hasta alcanzar una cuota de 1.15 pesos por unidad. Este impuesto aplica sobre productos que generan efectos negativos en la salud de la población.

¿A dónde llegará este dinero?

Una parte de estos recursos va directo a los estados para financiar proyectos en beneficio de la población local. Las entidades recibirán 59 centavos por litro de Magna, 72 centavos por Premium y 49 centavos en el caso del diésel.

Esta participación federal asegura que los gobiernos regionales cuenten con presupuesto derivado del consumo de combustibles en sus zonas. El sistema garantiza un reparto equitativo de los ingresos tributarios en todo el país.

