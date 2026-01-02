Pasaporte y visa en 2026: estos serán los costos y requisitos que deberás considerar

La Secretaría de Relaciones Exteriores y consulados de México han confirmado las nuevas tarifas del pasaporte mexicano que se aplicarán durante 2026, así como los requisitos básicos para tramitarlo con o sin descuentos. La información es clave para quienes planean viajar al extranjero el próximo año y deben considerar gastos y documentación con anticipación.



El pasaporte mexicano no solo acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos, sino que también es indispensable para la protección consular y acceso a servicios en el exterior, por lo que conocer los costos actualizados resulta relevante para amplios sectores de la población.

¿Cuánto costará el pasaporte mexicano en 2026?

En consulados de México en Estados Unidos, los costos del pasaporte en 2026 quedaron establecidos en dólares estadounidenses según la vigencia deseada. Los precios son: 44 dólares por 1 año, 101 dólares por 3 años, 137 dólares por 6 años y 209 dólares por 10 años de vigencia.

Además, para personas mayores de 60 años existe un descuento del 50%, lo que reduce considerablemente los montos a pagar en esas categorías. En territorio mexicano, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aún no ha publicado de forma oficial los precios finales en pesos para 2026, existen estimaciones basadas en ajustes habituales que se aplican cada año.

Según estas proyecciones, el pasaporte con vigencia de 3 años costaría alrededor de 1,735 pesos, y el de 6 años alrededor de 2,355 pesos, mientras que se mantienen vigentes algunas cifras recientes publicadas por la autoridad. La SRE también mantiene un descuento del 50% para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá, aplicable a las vigencias correspondientes.

¿Y la visa estadounidense, cuánto costará en 2026?

En cuanto a las visas para ingresar a Estados Unidos, el costo no ha sufrido modificaciones y se mantiene según las tarifas publicadas por el Departamento de Estado de ese país



La visa de no inmigrante para turismo, negocios, estudiantes o intercambio tiene un costo de 185 dólares, mientras que las visas con petición, destinadas a trabajadores temporales u otras categorías, cuestan 205 dólares.

¿Qué documentos se requieren para la visa y el pasaporte?

Para tramitar la visa estadounidense, entre los documentos básicos exigidos están un pasaporte con vigencia mínima de seis meses posteriores al viaje, fotografías tamaño pasaporte, comprobante de fondos suficientes y un posible itinerario de viaje.

El pasaporte, por su parte, requiere cumplir con los requisitos de identidad y nacionalidad ante la SRE o en consulados mexicanos, así como presentar la documentación solicitada según la vigencia deseada

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO