Precios de Super Mario Galaxy en Nintendo Switch generan polémica

Nintendo sorprendió a la comunidad gamer durante el reciente Nintendo Direct al confirmar el relanzamiento de ambas entregas de Super Mario Galaxy para las consolas Switch y Switch 2.

La alegría por el retorno de estos clásicos del Wii, lanzados originalmente en 2007 y 2010, se mezcló rápidamente con una fuerte controversia generada por el costo de esta esperada reedición.

Este relanzamiento marca la disponibilidad permanente de los títulos, a diferencia del primer Super Mario Galaxy que formó parte de la colección Super Mario 3D All-Stars de venta limitada en 2020.

Pese a la anticipación, la comunidad no ha tardado en expresar su descontento, criticando lo que consideran un costo excesivo para juegos con más de una década y media de antigüedad.

¿Cuáles son los precios de Super Mario Galaxy 1 y 2 en Switch?

Cada aventura de Super Mario Galaxy se ofrecerá individualmente en la eShop por 39.99 dólares, equivalentes a 899 pesos en México.

Para quienes deseen adquirir ambos títulos por separado, el desembolso total asciende a 79.98 dólares, o 1798 pesos, una cifra que ha sido calificada como una oferta poco atractiva, especialmente considerando la antigüedad de los proyectos de Nintendo.

Además, Nintendo también lanzará un paquete especial que incluye ambos juegos por un precio ligeramente más accesible de 69.99 dólares, o 1599 pesos.

¿Por qué la comunidad se queja del precio de Super Mario Galaxy?

Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la inconformidad, donde los jugadores comparan este relanzamiento con ofertas anteriores de Nintendo y con las de otras compañías.

Un punto de debate es que Super Mario Galaxy se incluyó previamente en un paquete de 60 dólares junto a Mario 64 y Super Mario Sunshine hace solo cinco años.

Las críticas enfatizan que Nintendo está desfasado de la realidad del mercado, especialmente al ver cómo remakes de otras franquicias, como Crash Bandicoot: N-Sane o Spyro: Reignited Trilogy, ofrecieron seis juegos por un precio similar y con frecuentes descuentos.