Predicciones de inteligencia artificial para los Grammy 2026

Con la ceremonia de los Grammy Awards 2026 programada para el 1 de febrero en Los Ángeles, la conversación sobre quiénes podrían llevarse las estatuillas ha trascendido a expertos, casas de apuestas y ahora también a inteligencias artificiales que cruzan datos, tendencias y análisis artístico-culturales para hacer sus predicciones.

Diversos modelos de IA, incluidos ChatGPT, Grok (de xAI) y Gemini (de Google), fueron consultados para este ejercicio en el que se evalúan las obras más destacadas del año. Sus estimaciones ofrecen un panorama interesante sobre qué artistas y proyectos podrían destacar el próximo lunes durante la noche de los premios.

Predicciones por IA en categorías clave

ChatGPT y Grok coinciden en que “Luther” de Kendrick Lamar y SZA tiene el perfil para ganar gracias a su profundidad lírica y su impacto cultural.

Gemini , por su parte, apuesta por “Golden” de HUNTR/X , destacando su innovación musical y frescura.

ChatGPT señala “DtMF” de Bad Bunny como favorito por su producción ambiciosa, mientras que Grok también valora “Luther” por su ejecución vocal y producción.

Gemini respalda a “Luther” por su maestría técnica, combinando nostalgia y modernidad.

Grok posiciona a “GNX” de Kendrick Lamar como ganador potencial por su cohesión narrativa.

Tanto ChatGPT como Gemini ven con fuerza “DeBÍ TiRAR MÁS FOToS” de Bad Bunny , resaltando su impacto global y cohesión artística.

Tanto ChatGPT como Grok destacan a Lola Young por su autenticidad y crecimiento sostenido.

Gemini visualiza a Olivia Dean como la opción tradicionalmente valorada por la Academia.

Estos ejercicios de predicción no son un método científico infalible, pero revelan cómo las IA pueden sintetizar grandes volúmenes de información para identificar tendencias —desde tendencias culturales hasta el rendimiento de artistas en distintas plataformas—, y así ofrecer una radiografía de los favoritos a ganar en la alfombra dorada.

Con el respaldo de datos como nominaciones, impacto global y recepción crítica, herramientas como ChatGPT, Grok y Gemini muestran cómo la inteligencia artificial se incorpora cada vez más a la discusión pública sobre eventos culturales de alto perfil.

La verdadera respuesta, sin embargo, la conoceremos cuando la Academia de la Grabación entregue las estatuillas este 1 de febrero de 2026.

