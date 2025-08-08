Ayuntamiento de Los Cabos dona predios al Poder Judicial del estado

Con el objetivo de ampliar la infraestructura judicial y mejorar el acceso a la justicia en el municipio, el Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, realizó la entrega simbólica de dos predios al Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

Los terrenos, donados oficialmente a la magistrada Claudia Jeanette Cota Peña, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, serán destinados a la construcción de Centros de Convivencia Familiar y Juzgados Familiares.

“Estos espacios son esenciales para garantizar un trato digno y seguro en casos de separación familiar. El mandato del alcalde ha sido claro: apoyar donde más se necesita y fortalecer los vínculos institucionales”, señaló Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento.

Actualmente, el municipio solo cuenta con dos juzgados familiares, lo que ha generado cuellos de botella en los procesos judiciales. Con esta donación, se busca reducir los tiempos de espera, aumentar la cobertura judicial y ofrecer entornos seguros para la convivencia de padres, madres e hijos en situaciones de conflicto legal.

La magistrada Cota Peña subrayó que, aunque ya se cuenta con la aprobación del Cabildo, aún es necesario gestionar recursos estatales y federales para iniciar la construcción formal. Como primer paso, se contempla el levantamiento de la barda perimetral en los próximos seis meses.

“La voluntad política existe. Ahora es responsabilidad del Poder Judicial conseguir el financiamiento que nos permita convertir estos terrenos en espacios dignos de justicia y reconciliación”, afirmó la magistrada.

Este acto representa no sólo una colaboración entre instituciones, sino un avance significativo en la consolidación de la justicia con enfoque social y familiar en Los Cabos.

