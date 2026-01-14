Inician las preinscripciones 2026 en CDMX para el Ciclo escolar 2026-2027: fecha por letra de apellido

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), ha dado inicio formal al proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 en la CDMX. A partir de este mes de enero, los padres de familia y tutores deberán realizar el registro en línea para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El trámite es gratuito y se realiza siguiendo un calendario basado en la inicial del primer apellido del aspirante para evitar saturaciones en el sistema. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la AEFCM y contar con la CURP del menor, así como los datos de las tres escuelas de su preferencia. Es fundamental cumplir con la edad mínima requerida: 3, 4 o 5 años para preescolar; 6 años cumplidos al 31 de diciembre para primer grado de primaria; y haber concluido el nivel anterior para ingresar a secundaria.

En el caso de los alumnos que ingresan a secundaria en CDMX, la SEP recordó que los criterios de asignación consideran el promedio obtenido en primaria, la ubicación de la escuela y si el aspirante tiene hermanos inscritos en el mismo plantel. El proceso se mantiene estrictamente digital para garantizar la transparencia y equidad en la distribución de los espacios educativos en la capital del país.

Calendario y requisitos para el ciclo 2026-2027

Para que el proceso sea ordenado, la SEP estableció que el registro se realice conforme a la letra del primer apellido. Por ejemplo, las letras A y B suelen iniciar los primeros días del periodo, seguidas consecutivamente por el resto del abecedario. Se recomienda tener a la mano una cuenta de correo electrónico activa, ya que será el medio por el cual se enviará el comprobante de preinscripción y, posteriormente, la asignación de la escuela.

Las inscripciones a primero de primaria y secundaria se llevará a cabo del 13 de enero al 27 de febrero de 2026 en el siguiente orden alfabético:

13 al 15 de enero: A y B

16, 19 y 20 de enero: C

21 al 23 de enero: D, E y F

26 al 28 de enero: G

29 y 30 de enero: H, I J y K

3 al 5 de febrero: L

6, 9 y 10: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20: Q, R, S y T

23 al 27: U, V, W, X, Y y Z

¿Cuándo darán los resultados de las preinscripciones CDMX 2026?

Los resultados de la asignación para preescolar y primaria se darán a conocer a mediados de año, mientras que para secundaria, la publicación de resultados suele ocurrir tras la evaluación del ciclo escolar vigente. Si el aspirante cuenta con un promedio bajo, el sistema buscará la opción más cercana disponible dentro de sus preferencias marcadas o en zonas aledañas para asegurar su derecho a la educación básica.

Este esfuerzo del Gobierno de México busca que ningún niño o niña se quede sin espacio educativo en la Ciudad de México. Es vital que el trámite se realice en las fechas señaladas, pues de lo contrario, los padres deberán esperar al periodo de preinscripciones extemporáneas, donde la disponibilidad de lugares en escuelas de alta demanda suele ser limitada.

