SEP BCS abre plataforma de preinscripciones para el ciclo 2026-2027: fechas y requisitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur anunció la activación de su plataforma digital para el proceso de preinscripciones del ciclo escolar 2026-2027. De acuerdo con Jacobo Quiroga Itúrburu, director de Planeación y Evaluación Educativa, el periodo oficial para realizar el registro será del 3 al 13 de febrero.

Este año, el sistema cuenta con una validación directa de la CURP con el Registro Nacional de Población, lo que garantiza un proceso más seguro, evita duplicidades y permite generar listas de espera mucho más confiables para preescolar, primaria y secundaria.

¿ Cómo realizar el registro?

Para facilitar el trámite a las familias sudcalifornianas, la SEP ha dispuesto dos modalidades principales:

En línea: A través del portal oficial www.sepbcs.gob.mx.

Vía telefónica: Marcando al número 800 737 22 72, disponible para todo el estado.

Novedades en el sistema 2026

Una de las mejoras más importantes para este ciclo es el registro en dos pasos. Ahora, el sistema permite completar primero los datos y después el trámite formal; esto asegura que, ante una posible falla de internet o desconexión, la información no se pierda y se pueda retomar el proceso donde quedó. Al finalizar, el sistema otorgará un comprobante digital en formato de imagen.

Requisitos básicos:

Contar con la CURP del estudiante. Elegir las opciones de escuelas de preferencia.

Quiroga Itúrburu enfatizó que cumplir con la preinscripción en las fechas establecidas es vital para que la SEP pueda planificar la infraestructura, asignar docentes y asegurar que ningún niño o joven se quede sin un espacio digno en las aulas.

