Reconocen a jóvenes paceños con el Premio Municipal de la Juventud 2025

En un acto que busca visibilizar y premiar el compromiso, la creatividad y el liderazgo de las juventudes paceñas, la Dirección Municipal de la Juventud entregó el Premio Municipal de la Juventud 2025 a jóvenes destacados en tres categorías: Desempeño Cultural, Desempeño Académico y Contribución Social.

Más de 40 postulaciones fueron evaluadas por un jurado calificador que analizó las trayectorias y logros de cada participante. Los ganadores recibieron estímulos económicos: 15 mil pesos para el primer lugar, 10 mil para el segundo y 5 mil para el tercero.

En Desempeño Cultural, el primer lugar fue para Ana Sofía Picos González, el segundo para Dana Rachelle Flores Díaz y el tercero para Andrea Johana García González.



En Desempeño Académico, ganaron Myriam Hernández Ketchull (1°), Iker Meza León (2°) y Kenya García Naranjo (3°).

En Contribución Social, se reconoció a María Camila Ortega González (1°), Jesús Alberto Ibarra Contreras (2°) y Citlalli Salgado (3°).

El director municipal de la Juventud, Manuel Álvarez Urías, subrayó que la premiación busca inspirar a más jóvenes a ser agentes de cambio.

