Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 6 de Octubre, 2025
HomeSalud y BienestarEl Nobel de Medicina premia a tres investigadores del sistema inmunitario
Salud y Bienestar

El Nobel de Medicina premia a tres investigadores del sistema inmunitario

El Nobel de Medicina 2025 premia a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por descubrir cómo el cuerpo evita atacarse a sí mismo al regular el sistema inmunitario
AGENCIA AFP
6 octubre, 2025
0
8

Foto: AFP

Estocolmo, Suecia-. Los científicos estadounidenses Mary E. Brunco y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi ganaron este lunes el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema inmunitario.

Los tres fueron distinguidos por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”, anunció el comité del Nobel en un comunicado.

Los ganadores lograron identificar las células encargadas de proteger y controlar al sistema inmunológico

“El premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año trata sobre cómo controlamos nuestro sistema inmunitario para poder combatir todos los microbios imaginables sin provocar enfermedades autoinmunes”, explicó Marie Wahren-Herlenius, profesora del Instituto Karolinska.

“El poderoso sistema inmunitario del organismo debe ser regulado, de lo contrario corre el riesgo de atacar nuestros propios órganos”, subrayó el comité del Nobel.

Los galardonados, Mary E. Brunkow, nacida en 1961, Fred Ramsdell, de 64 años, y Shimon Sakaguchi, de 74.

“Identificaron a los guardianes del sistema inmunitario, las células T reguladoras, que impiden que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo”, añadió.

“Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo para el cáncer y las enfermedades autoinmunes”, explicó el jurado.

En 2024, el Premio Nobel de Medicina reconoció a los investigadores estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su hallazgo del microARN, un nuevo tipo de molécula ARN minúscula que tiene un papel crucial en la regulación de la actividad de los genes.

Además de cada distinción, el premio incluye un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 11 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares).

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasMédicosSalud
Articulo anterior

Regidores constatan ecocidio en “Las Positas”: hallan desechos médicos y químicos quemados

Siguiente articulo

Activan evacuaciones y refugios en Los Cabos ante el avance del huracán ...