Premios Ariel brillan en Puerto Vallarta

Poco después de las 4:20 de la tarde, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta se convirtió en el escenario de la 67ª edición de los Premios Ariel, el máximo galardón que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La ciudad se vistió de gala para recibir a figuras de la industria cinematográfica en una noche marcada por el glamour.

Actores como María Rojo, Alfonso Dosal y Karla Souza se dieron cita en el evento, luciendo elegantes atuendos para la tradicional Alfombra Roja. Los asistentes aprovecharon para posar ante los medios y expresar su entusiasmo por formar parte de esta importante celebración para el cine nacional.

La primera actriz María Rojo destacó la belleza natural y hospitalidad de Puerto Vallarta, recordando que ha tenido la oportunidad de filmar en la ciudad en otras ocasiones. Consideró que la sede aporta un marco ideal para una gala que honra el talento mexicano.

Por su parte, Alfonso Dosal y Karla Souza se mostraron complacidos de participar en la ceremonia, señalando que los Premios Ariel representan un reconocimiento crucial para la industria, al motivar a nuevas generaciones de creadores y fortalecer la producción nacional.

Durante la tarde, directores, guionistas y productores se unieron al desfile de celebridades, generando gran expectativa entre los asistentes y usuarios en redes sociales, quienes compartieron imágenes y comentarios sobre la velada.

La Alfombra Roja fue uno de los momentos más esperados, con numerosos fotógrafos captando la llegada de los nominados y sus acompañantes. El ambiente festivo se mantuvo hasta el inicio de la ceremonia, que celebró lo mejor del cine mexicano del último año.