Lo Mejor de Michoacán 2025: galardón a la riqueza cultural del estado

Michoacán consolidó su lugar como potencia cultural y turística durante la entrega de los premios “Lo Mejor de Michoacán 2025”. El evento, organizado por la revista México Desconocido con apoyo de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), reconoció lo más representativo del estado en diversas categorías. La gala se celebró en un hotel de Morelia la noche del martes, reuniendo a empresarios, artesanos y representantes de los pueblos mágicos.

La iniciativa buscó destacar los atributos que hacen del estado un destino único a nivel nacional e internacional. El certamen se posiciona como una guía de autoridad para viajeros que buscan experiencias auténticas.

LEER MÁS: Simulacro Nacional 2025: así funcionó la alerta en celulares este 19 de septiembre

Categorías y ganadores: un mosaico de excelencia

Los premios abarcaron desde destinos turísticos y gastronomía hasta artesanía y proyectos de conservación. La elección de los ganadores combinó la investigación editorial de la revista y la participación del público mediante votaciones.

Entre los galardonados, se destacaron productos icónicos como el aguacate y el café, junto con pueblos mágicos y ciudades que son pilares del turismo local. Cada premiado refleja un aspecto de la diversidad y la calidad que caracteriza a la entidad.

El impacto económico y turístico de los reconocimientos

Para la Secretaría de Turismo de Michoacán, estos premios son una herramienta estratégica de promoción. Reconocer formalmente a lo “mejor” del estado sirve como un sello de calidad que incentiva el turismo nacional e internacional.

Este tipo de reconocimientos tiene un efecto directo en la economía local, al dirigir el flujo de visitantes hacia experiencias y productos certificados. Además, fortalece la cadena de valor que involucra a restauranteros, hoteleros, artesanos y guías de turistas.

Una noche dedicada al “alma de México”

El evento fue calificado por los organizadores como una celebración del “alma de México”, enfatizando el papel central de Michoacán en la identidad nacional. La velada no solo fue para entregar estatuillas, sino también para exhibir la riqueza cultural del estado a través de su música, danza y cocina.

La ceremonia contó con la presencia de funcionarios estatales, editores de la revista y los líderes de las comunidades y empresas ganadoras. El mensaje central fue de unidad y orgullo por el patrimonio tangible e intangible que posee Michoacán.

La apuesta por la promoción colaborativa

La colaboración entre México Desconocido, una publicación especializada en turismo y cultura, y el gobierno estatal a través de Sectur, marca una tendencia en la promoción turística. Esta alianza público-privada busca maximizar el alcance de la campaña “El alma de México es Michoacán”.

LEER MÁS: Conductor de Telediario, Yari Martínez, sufre caída en vivo (video)

El objetivo final es claro: posicionar al estado como un destino must-see en el itinerario de cualquier viajero. Los premios “Lo Mejor de Michoacán” se perfilan para convertirse en un referente anual dentro de la industria turística mexicana.