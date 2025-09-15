Premios Emmy 2025 EN VIVO: canales y streaming para ver la ceremonia en México

Los Premios Emmy 2025 ya arrancaron este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, con la edición número 77 de la gala que premia lo mejor de la televisión internacional.

¿Dónde ver los Emmys 2025 en México?

La transmisión en vivo se puede seguir en TNT para televisión de paga y en HBO Max para quienes prefieren streaming. Ambas opciones incluyen la ceremonia y la cobertura completa de ganadores, discursos y momentos destacados.

Opción gratis para ver los Emmys 2025

Aunque no hay señal abierta, existe una alternativa sin costo: activar la prueba gratuita de 7 días de HBO Max desde Prime Video Channels. Esto permite acceder a toda la transmisión sin pagar, siempre que se cancele antes de que termine el periodo de prueba.

Nominados y favoritos de la noche

Entre las producciones más nominadas están The White Lotus (24 nominaciones), The Last of Us (17), Hacks y The Pitt. Además, México cuenta con representación gracias al cinefotógrafo Emmanuel “Chivo” Lubezki, quien compite en dirección de fotografía.

Con estas opciones, aún puedes unirte a la transmisión y seguir minuto a minuto a los ganadores de los Emmys 2025 en México.