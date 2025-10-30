La alfombra dorada se extiende: Los Premios ÍDOLO Argentina reúnen a la élite digital

​Premios ÍDOLO Argentina 2025 regresan para celebrar a los mejores creadores de contenido del país. La segunda edición local de este prestigioso galardón se llevará a cabo el próximo viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. El evento busca reconocer el talento y la excelencia en el mundo digital argentino a través de 25 categorías.

La Conducción Estrella y el Origen Español

La ceremonia será liderada por la dupla de Zaira Nara y Grego Roselló, quienes tomarán el rol de conductores centrales de la gala. Nara, además, figura como una fuerte candidata en la terna Lifestyle. El evento tiene su origen en España, donde fue creado en 2021 por la influyente influencer Aída Domenech, conocida como Dulceida. Dulceida confirmó su presencia en esta edición, manifestando su alegría por poder viajar a Argentina y presenciar el día más importante para los creadores de contenido locales.

Alfombra Dorada y Transmisión Exclusiva

La anticipada Golden Carpet (alfombra roja), que tendrá 60 metros de largo, comenzará a vibrar desde las 20:00 horas. Por esta alfombra pasarán exclusivamente los nominados, mientras que los invitados generales ingresarán por otra entrada. La cobertura de la previa estará a cargo de las duplas formadas por Nacho Elizalde junto a Pauli Echeverría, y Tuli Acosta con Cris Vanadía, a través de Streams Telefe.

La ceremonia principal está programada para iniciar a las 22:15 horas, con transmisión exclusiva por Telefe y Streams Telefe. En esta noche de gala, se reunirán cerca de 700 invitados en formato auditorio en el salón Tattersall, decorado este año bajo la temática “Greek Heaven” (Paraíso Griego).

Los Talentos Nominados y los Shows en Vivo

Se premiarán un total de 25 categorías que abarcan desde Moda, Gastronomía y Actualidad, hasta Ídolo Futbolero y Canción más Viral. Entre las figuras más reconocidas en las ternas se encuentran Paulina Cocina en Gastronomía, Momo en Streamer más viral y Davo Xeneize, que acumula nominaciones en varias categorías, incluyendo Streamer e Ídolo Futbolero. Otros nominados destacados son Marti Benza, Sofi Gonet, Momi Giardina y Martín Cirio.

La noche contará con dos espectáculos musicales. La cantante Yamie Safdie ofrecerá un show, al igual que Roze, quien logró el tema número uno en las listas argentinas con “Tu jardín con enanitos”. El premio principal, el Creador Digital del Año, será definido y entregado esa misma noche. Los galardonados y nominados cerrarán la jornada en una fiesta privada junto a Polenta en el Espacio Darwin del hipódromo.