Ricardo Alcides Arrezola gana Premio Juventud 2025 en categoría artística en La Paz

El pasado 26 de septiembre, el Teatro de la Ciudad se vistió de gala para la entrega de los Premios Juventud 2025, organizados por el Gobierno del Estado y el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud.

En esta edición, se distinguió a cinco jóvenes en diferentes categorías, entre ellos Ricardo Alcides García Arrezola, diseñador y promotor cultural de 26 años que ha llevado el nombre de Baja California Sur a escenarios internacionales.

Arrezola recibió el reconocimiento en la categoría de Actividades Artísticas y Culturales por un portafolio que habla de su talento y visión.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran la creación del traje nacional para Miss Universe México 2024 y colaboraciones con marcas y organismos de talla mundial como Prada, National Geographic y la UNESCO.

“Mi portafolio es mi identidad como artista. A los jóvenes les aconsejo comenzar con eso, porque es la carta de presentación con la que se aplican a convocatorias como esta”, compartió al recibir el premio.

En el ámbito local, ha dejado huella en proyectos como el Carnaval de La Paz y el Festival de Fotografía Sudcaliforniana, apostando siempre por una mezcla entre moda, arte y promoción cultural.

Sin embargo, Alcides subrayó que el premio no es solo un logro personal.

“Este premio no es solo mío, es para todos los jóvenes que son artistas en Baja California Sur. Se reconoce que el arte y la cultura del Estado pueden proyectarse fuera”, enfatizó.

El proceso de postulación no estuvo exento de obstáculos: la temporada de huracanes complicó la preparación de materiales y sumó dificultades logísticas.

Aun así, logró concretar su propuesta y hoy planea retribuir lo recibido con la creación del proyecto Laboratorio Azul (Coralab), donde se impartirán cursos gratuitos y se impulsarán iniciativas para artistas emergentes.

“Cuando el arte se hace en comunidad, las olas llegan más lejos”, expresó.

Con este reconocimiento, los Premios Juventud 2025 no solo celebran la trayectoria de Ricardo Alcides, sino que también reafirman la fuerza de los jóvenes artistas sudcalifornianos, cuyo talento sigue abriendo camino dentro y fuera del estado.