Martes 2 de Septiembre, 2025
BCS

Últimos días para participar en los Premios Juventud 2025

La convocatoria de los Premios Juventud 2025 cierra el 12 de septiembre; la premiación se realizará el 26 de septiembre en La Paz
Brenda Ireri Yáñez
2 septiembre, 2025
Premios Juventud

Foto: Gobierno de BCS

El Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ) recordó a jóvenes de 12 a 29 años que la convocatoria de los Premios Juventud 2025 permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre a las 23:59 horas.

La titular del ISJ, Laura López Pérez, destacó que este galardón es el máximo reconocimiento que entrega el Gobierno del Estado a las juventudes sudcalifornianas. Invitó a más jóvenes a postularse y compartir sus historias de esfuerzo, talento y compromiso con sus comunidades.

Las y los interesados podrán participar de manera individual, colectiva o por postulación de terceros. Las categorías son: académicas, artísticas, culturales, ciencia, tecnología, emprendimiento e inclusión. El registro se realiza en línea a través del formulario disponible en: https://forms.gle/FiNKV82a6P895LN39.

El ISJ anunció tres sesiones de capacitación virtual para resolver dudas sobre el proceso. Estas serán el martes 2 de septiembre a las 9:00 horas y el jueves 4 de septiembre a las 9:00 y 18:00 horas. La liga se compartirá en redes sociales (@ISJuventudBCS).

