Premios Juventud 2025: fecha, nominados y transmisión EN VIVO de la ceremonia
Los Premios Juventud 2025 se celebrarán el próximo 25 de septiembre en Panamá, marcando la primera vez que esta gala sale de Estados Unidos. Con 41 categorías y 231 artistas en competencia, esta edición promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha.
Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones
Entre los artistas que podrían llevarse más premios en los Premios Juventud 2025 se encuentran Bad Bunny y Danny Ocean, con seis nominaciones cada uno. Les siguen Karol G, Feid, Shakira, Peso Pluma, Bizarrap y Grupo Frontera, entre otros artistas que han marcado tendencia en la música latina durante el último año.
Lista completa de nominados a Premios Juventud 2025
Artista del Año
-
Bad Bunny
-
Karol G
-
Peso Pluma
-
Feid
-
Shakira
-
Bizarrap
-
Danny Ocean
-
Rauw Alejandro
-
Grupo Frontera
-
Anitta
Álbum Urbano del Año
-
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
-
Feid – Mor, No Le Temas a la Oscuridad
-
Anitta – Funk Generation
-
Eladio Carrión – Sol María
-
Rauw Alejandro – Playa Saturno
Canción Pop/Urbano del Año
-
Danny Ocean – Priti
-
Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
-
Shakira & Bizarrap – BZRP Music Sessions #53
-
Sebastián Yatra – Energía Bacana
-
Camilo – Gordo
Álbum Pop del Año
-
Danny Ocean – Reflexa
-
Camilo – Cuatro
-
Sebastián Yatra – Eyes on You
-
Morat – Si Ayer Fuera Hoy
-
Reik – Panorama
Canción del Año
-
Shakira & Bizarrap – BZRP Music Sessions #53
-
Peso Pluma & Eslabón Armado – Ella Baila Sola
-
Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
-
Grupo Frontera & Bad Bunny – Un x100to
-
Feid – Luna
La lista continúa con todas las categorías de regional mexicano, tropical, afrobeat, colaboraciones, videos y nuevos artistas, disponible en el portal oficial de Univision.
¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?
Las votaciones para los Premios Juventud 2025 ya están abiertas en premiosjuventud.com/vota y cerrarán el 1 de septiembre. Solo necesitas registrarte con un correo electrónico y elegir a tus favoritos.
Transmisión EN VIVO de los Premios Juventud 2025
La gala de los Premios Juventud 2025 se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre. Aquí te dejamos los detalles con el horario correspondiente al centro de México:
-
8:00 p.m.: Especial Noche de Estrellas, es decir, la antesala que precede a la entrega de premios Univision+1.
-
9:00 p.m.: Comienza la ceremonia de premiación principal Univision+1.
Podrás seguir el evento a través de Univision, Unimás, Galavisión y la plataforma de streaming ViX, disponibles en México.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.