Premios Juventud 2025: fecha, nominados y transmisión EN VIVO de la ceremonia

Los Premios Juventud 2025 se celebrarán el próximo 25 de septiembre en Panamá, marcando la primera vez que esta gala sale de Estados Unidos. Con 41 categorías y 231 artistas en competencia, esta edición promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha.

Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones

Entre los artistas que podrían llevarse más premios en los Premios Juventud 2025 se encuentran Bad Bunny y Danny Ocean, con seis nominaciones cada uno. Les siguen Karol G, Feid, Shakira, Peso Pluma, Bizarrap y Grupo Frontera, entre otros artistas que han marcado tendencia en la música latina durante el último año.

Lista completa de nominados a Premios Juventud 2025

Artista del Año

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma

Feid

Shakira

Bizarrap

Danny Ocean

Rauw Alejandro

Grupo Frontera

Álbum Urbano del Año

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Feid – Mor, No Le Temas a la Oscuridad

Anitta – Funk Generation

Eladio Carrión – Sol María

Rauw Alejandro – Playa Saturno

Canción Pop/Urbano del Año

Danny Ocean – Priti

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Shakira & Bizarrap – BZRP Music Sessions #53

Sebastián Yatra – Energía Bacana

Camilo – Gordo

Álbum Pop del Año

Danny Ocean – Reflexa

Camilo – Cuatro

Sebastián Yatra – Eyes on You

Morat – Si Ayer Fuera Hoy

Reik – Panorama

Canción del Año

Shakira & Bizarrap – BZRP Music Sessions #53

Peso Pluma & Eslabón Armado – Ella Baila Sola

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Grupo Frontera & Bad Bunny – Un x100to

Feid – Luna

La lista continúa con todas las categorías de regional mexicano, tropical, afrobeat, colaboraciones, videos y nuevos artistas, disponible en el portal oficial de Univision.

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Las votaciones para los Premios Juventud 2025 ya están abiertas en premiosjuventud.com/vota y cerrarán el 1 de septiembre. Solo necesitas registrarte con un correo electrónico y elegir a tus favoritos.

Transmisión EN VIVO de los Premios Juventud 2025

La gala de los Premios Juventud 2025 se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre. Aquí te dejamos los detalles con el horario correspondiente al centro de México:

8:00 p.m. : Especial Noche de Estrellas, es decir, la antesala que precede a la entrega de premios Univision+1.

9:00 p.m.: Comienza la ceremonia de premiación principal Univision+1.

Podrás seguir el evento a través de Univision, Unimás, Galavisión y la plataforma de streaming ViX, disponibles en México.

