¡Fiesta latina en Panamá! mira donde puedes ver en vivo Los Premios Juventud 2025

Los Premios Juventud 2025 arrancaron con fuerza este 25 de septiembre desde Panamá, celebrando la edición número 22 de la denominada “La Fiesta Más Hot del Año”. Los primeros galardones, entregados antes de la transmisión de la ceremonia, confirmaron el poder de las superestrellas latinas. La jornada reconoce a un total de 231 nominados en 41 categorías, con Bad Bunny y Danny Ocean liderando el top de postulaciones con seis cada uno.

Karol G y Shakira: El poder femenino en Pop y Tropical

La artista colombiana Karol G se convirtió en una de las figuras más destacadas de la mañana al obtener dos galardones. La ‘Bichota’ ganó la terna Tropical Hit por su canción ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, siendo la primera en llevarse una estatuilla. Además, sumó un segundo triunfo al ser nombrada Artista Premios Juventud del Año.

LEE MÁS: El Festival Cervantino se descentraliza y llega a 11 entidades del país en 2025.

Por su parte, la barranquillera Shakira demostró su vigencia en la música al conquistar la categoría Mejor Canción Pop/Urbano. La artista se llevó el premio gracias al éxito de su tema ‘Soltera’.

Dominio de Bad Bunny y Orgullo Mexicano con Carin León

El género urbano vio múltiples victorias para Bad Bunny. El puertorriqueño se coronó en solitario como el ganador de Mejor Urban Track con la canción ‘DtMF’. También triunfó en Mejor Mezcla Urbana junto a Myke Towers por su colaboración ‘Adivino’.

El regional mexicano se hizo presente con el cantante sonorense Carin León. Su exitoso tema ‘El Amor de Mi Herida’ se coronó como Mejor Canción Música Mexicana en esta edición.

¿Dónde puedo ver los Premios Juventud?

En el reconocimiento a los nuevos talentos, la cantautora puertorriqueña De La Rose brilló con luz propia. Ella se llevó la estatuilla de La Nueva Generación Femenina en los Premios Juventud 2025.

LEE MÁS: Christian Nodal enfrenta audiencia por supuestos contratos falsos

La transmisión de la alfombra azul inició a las 7P/6C (hora del Este) con el especial Noche de Estrellas. La ceremonia principal de premiación, en la que participan artistas como Maluma y los nominados Ángela Aguilar y Nodal, se puede ver en Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Las conductoras de la gala en Panamá son Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.