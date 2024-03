Ariana Grande y Ryan Gosling también presentarán Premios Óscar 2024

Estamos a muy pocos días de la tan aclamada celebración de los Premios Óscar 2024, evento donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas rendirá homenaje a las producciones más destacadas de la última temporada.

Ante ello, los organizadores ya han dado a conocer a las estrellas invitadas que formarán parte de los presentadores de cada una de las categorías, por lo que hasta el momento revelaron a tres pizarras de nombres.

Y es que luego de que dieron a conocer que dieron a conocer la participación de Bad Bunny durante la gala, ahora informaron que Ariana Grande y Ryan Gosling también se integrarán al elenco de la edición 96 de los reconocimientos.

Cabe destacar que en esta ocasión, Oppenheimer de Christipher Nolan, lidera las nominaciones con 13 apariciones, película seguida de Poor Things de Yorgos Lanthimos con 11 y The Killers of the Flower Moon del legendario Martin Scorsese con 10 candidaturas.

Los Premios Óscar 2024 se celebrarán el próximo domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Hollwyood, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Meet your third slate of presenters for the 96th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/FFVZEACIqs

— The Academy (@TheAcademy) March 5, 2024