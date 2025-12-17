México queda fuera de la contienda del Oscar 2026 por séptima vez consecutiva

México quedó fuera de la próxima entrega del premio Oscar 2026 al no lograr que su representante, la película No nos moverán, pasara al listado preliminar de la categoría de Mejor Película Internacional, informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La cinta mexicana, dirigida por Pierre Saint-Martin y seleccionada oficialmente para representar a México en el proceso rumbo al premio Oscar, no fue incluida entre las 15 producciones que continúan en la contienda por la estatuilla en la categoría internacional. La eliminación marca la séptima ocasión consecutiva en que el país queda fuera de este corte luego de la campaña ganadora de ROMA en 2018.

La Academia de Hollywood anunciará las nominaciones oficiales para la 98ª edición del premio Oscar a mediados de enero de 2026, tras evaluar las películas que alcanzaron la “short list” en distintas categorías. La entrega de los galardones está programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.

Lee más: Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia tras una recaída en su salud

Entre las producciones que sí consiguieron avanzar en la “short list” de Película Internacional figuran títulos de España, Brasil, Argentina, Noruega y otros países, pero ninguna con participación mexicana. La exclusión de México se suma a una racha donde el cine nacional no logra consolidar una candidatura formal en esta categoría en los últimos años.

Aunque México quedó fuera de la contienda por el Oscar 2026 en la categoría de Película Internacional, la cinematografía nacional continúa recibiendo atención en otras áreas de la industria, y productores y cineastas locales mantienen expectativa en futuras ediciones del premio Oscar.