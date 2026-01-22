¿Quiénes son los actores nominados a los premios Oscar 2026 por primera vez?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista oficial de candidatos para la 98.ª edición de los premios Oscar, destacando a figuras que logran su mención por primera vez. Entre los nombres más relevantes aparecen Michael B. Jordan por su papel en la cinta Sinners y el brasileño Wagner Moura por su interpretación en El agente secreto, marcando un hito en sus carreras dentro de la industria de Hollywood.

En la categoría de Mejor Actriz, las sorpresas continuaron con la nominación de Rose Byrne por la película Si tuviera piernas te patearía y la talentosa Renate Reinsve por su trabajo en Valor sentimental. Ambas intérpretes debutan en las ternas de los Oscar tras años de trayectoria sólida, consolidándose como las favoritas de la crítica especializada para la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre.

El anuncio, realizado por Danielle Brooks y Lewis Pullman, también incluyó a Jacob Elordi en la terna de Mejor Actor de Reparto por la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. La presencia de estos rostros frescos por primera vez refleja una renovación necesaria en las categorías de actuación de los Premios de la Academia, donde la competencia este año se muestra especialmente reñida.

Estadísticas y récords en las nominaciones 2026

Para dar contexto, la edición 98 de los Oscar se caracteriza por una apertura internacional sin precedentes. Según datos de la Academia, el 30% de los nominados en las categorías de actuación participan por primera vez, una cifra superior a la registrada en 2025. Destaca el caso de Michael B. Jordan, quien tras años de éxitos comerciales con la saga Creed, finalmente obtiene el reconocimiento de sus pares por un drama de corte independiente.

Asimismo, la inclusión de Wagner Moura refuerza la tendencia de los Oscars por premiar el talento latinoamericano en categorías principales. Este año, la película Sinners lidera la contienda con un total de 16 menciones, superando marcas previas y posicionándose como la gran rival a vencer frente a producciones como Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.

La gala de premiación de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo, donde se definirá si estos debutantes logran llevarse la estatuilla dorada a casa. La expectación por ver a nuevos talentos por primera vez en la alfombra roja ha generado un incremento significativo en las búsquedas digitales y predicciones de los expertos en cine.

