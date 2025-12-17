Premios Oscar le dicen adiós a la TV; se transmitirán exclusivamente por YouTube

Los Premios Oscar vivirán una transformación histórica en su transmisión: a partir de 2029 abandonarán las emisiones en televisión tradicional y se transmitirán exclusivamente en YouTube gracias a un acuerdo oficial entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la plataforma de video propiedad de Alphabet.

La alianza otorga a YouTube los derechos globales exclusivos para la ceremonia de los Premios Oscar, incluyendo la alfombra roja, el Governors Ball, anuncios de nominaciones y otros contenidos relacionados, desde la ceremonia número 101 hasta 2033.

Según el comunicado conjunto, YouTube ofrecerá la transmisión de los Premios Oscar en vivo y de forma gratuita a más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, con subtítulos y pistas de audio en múltiples idiomas para ampliar la accesibilidad internacional.

El uso de YouTube como casa exclusiva de los Premios Oscar responde a la caída sostenida de audiencia en las emisiones televisivas tradicionales y al crecimiento del consumo de eventos en plataformas digitales. Redes como YouTube permiten a la Academia llegar a públicos más amplios y diversificados, particularmente entre generaciones jóvenes.

ABC, cadena que ha transmitido la gala cinematográfica por décadas —incluida su centenaria ceremonia en 2028— mantendrá los derechos hasta 2028, antes de que YouTube asuma la transmisión exclusiva en 2029.

Con esta decisión, los Premios Oscar se suman a una tendencia global en la que grandes eventos de entretenimiento y deportes migran hacia plataformas de streaming, marcando un punto de inflexión en la forma en que audiencias de todo el mundo consumen contenido en directo.

Lee más: México queda fuera de la contienda del Oscar 2026 por séptima vez consecutiva

La transición a YouTube no solo abarcará la transmisión principal, sino también programas adicionales de la Academia, como eventos educativos, entrevistas y podcasts, disponibles en el canal oficial dedicado a los Premios Oscar.

Este cambio estratégico sitúa a YouTube como el nuevo epicentro digital para los Premios Oscar, consolidando el papel de las plataformas en línea en la distribución de contenidos de alto perfil y reflejando una reconfiguración del panorama mediático global.