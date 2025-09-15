Reducción a 40 horas preocupa a meseros y garroteros de Los Cabos por caída en propinas

La propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales genera preocupación entre meseros y garroteros en Los Cabos, quienes dependen en gran medida de las propinas para complementar sus ingresos.

Rodrigo Cabeza de Vaca, presidente de la Asociación de Líderes de Alimentos y Bebidas, destaca que esta iniciativa no es bien recibida por varios empleados del sector restaurantero.

“En nuestro sector ni los meseros lo quieren, los meseros garroteros no lo quieren. Nosotros pagamos un salario base, pero las propinas son fundamentales para ellos. No es lo mismo recibir propinas por seis días que por cinco; están perdiendo un día de ingresos”, señala.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Los Cabos coincide en que, aunque no se oponen a la reducción de la jornada laboral, la reforma debe contemplar ajustes para evitar impactos negativos en la operación y finanzas de los negocios.

El sector restaurantero demanda que la reforma laboral se implemente con medidas que protejan tanto a los trabajadores como a las empresas, garantizando la estabilidad económica de ambos.

