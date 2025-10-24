Los Cabos se prepara para una temporada alta con ocupación superior al 75%

El sector hotelero de Los Cabos se prepara para cerrar 2025 con una ocupación promedio del 75% durante el último bimestre del año. Fechas clave como el Día de Acción de Gracias y las fiestas de Año Nuevo podrían impulsar la ocupación por encima del 90%, consolidando al destino como uno de los favoritos entre turistas nacionales y extranjeros.

Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, señaló que se espera un aumento significativo de visitantes estadounidenses durante estas semanas, quienes eligen el destino para celebrar Acción de Gracias.

“Noviembre y diciembre vienen con números cercanos al 75%, lo cual es excelente para el destino. Además, tenemos eventos importantes como el torneo de golf del PGA Tour y las festividades de fin de año. Muchos visitantes llegan a Los Cabos para disfrutar estas fechas, lo que eleva la ocupación”, destacó Orcí Fregoso.

El sector hotelero también informó que la tarifa promedio por noche durante esta temporada alta será de 500 dólares, una de las más elevadas a nivel nacional. Esta estrategia busca mantener la exclusividad de Los Cabos y atraer principalmente a turistas de alto poder adquisitivo.