Preparan en Los Cabos abanderamiento de atletas y desfile cívico deportivo del 20 de noviembre

Coordinan detalles para el abanderamiento y el desfile

Los Cabos, Baja California Sur. — El Ayuntamiento de Los Cabos afina los preparativos para dos eventos clave: el abanderamiento de atletas cabeños que participarán en los Juegos Conade 2026, y el tradicional desfile cívico deportivo del 20 de noviembre, conmemorativo de la Revolución Mexicana.

La coordinación está a cargo del secretario particular de Presidencia Municipal, José María Jarquín Herrera, y del director general del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM), Elton Olachea Arce, junto con diversas dependencias municipales.

Abanderamiento previo a la competencia estatal

El abanderamiento oficial se llevará a cabo el 19 de noviembre, antes de que las delegaciones deportivas viajen al municipio de Mulegé, donde iniciará la primera etapa de la competencia estatal.

Este año, el desfile cívico deportivo se realizará en horario vespertino, en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo. También habrá ediciones en las delegaciones de Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera.

“Este desfile es una tradición que fortalece los valores cívicos y fomenta la unión de las familias cabeñas”, expresó Olachea Arce.

Participación escolar y premios para los mejores contingentes

La convocatoria para escuelas ya fue cerrada, con una respuesta positiva de 15 instituciones educativas. En San José del Cabo y Cabo San Lucas, el desfile incluirá concursos con premios de 10 mil, 8 mil y 5 mil pesos para los tres primeros lugares.

En las comunidades del norte, las escuelas realizarán presentaciones de exhibición y recibirán material deportivo como reconocimiento a su participación.

“Invitamos a todas las familias a disfrutar del desfile, especialmente en San José del Cabo, donde se llevará a cabo por la tarde. Será una oportunidad para convivir, admirar el esfuerzo de niñas, niños y jóvenes, y pasar una jornada alegre en comunidad”, comentó Olachea Arce.

Formato renovado y compromiso institucional

Por su parte, José María Jarquín Herrera destacó que este año el evento contará con novedades.

“Por instrucción del alcalde Christian Agúndez, el desfile se está preparando con un formato distinto, con muchas sorpresas para la ciudadanía. Trabajamos en conjunto con todas las áreas involucradas para garantizar un evento exitoso y seguro”, señaló.

Estas actividades reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Los Cabos con el deporte, la educación y la integración comunitaria, promoviendo los valores cívicos y el orgullo de ser cabeños.