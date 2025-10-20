Preparan panteón Los San Juanes para el Día de Muertos: retiran más de 17 toneladas de desechos

Limpieza intensiva rumbo al 2 de noviembre

Con motivo de la próxima celebración del Día de Muertos, el panteón de Los San Juanes fue sometido a una intensa jornada de limpieza. Durante el operativo, se retiraron más de 17 toneladas de desechos, entre basura, maleza, ramas y escombros. Esta acción forma parte de los preparativos para recibir a las familias paceñas que acudirán a honrar a sus seres queridos.

El operativo reunió a personal del Ayuntamiento de La Paz, así como a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Lee más: Activan protocolo internacional contra incendios en el Estero de San José del Cabo

Coordinación interinstitucional por espacios dignos

Durante la rueda de prensa semanal del Ayuntamiento, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero explicó que esta jornada se enmarca en el programa de recuperación y mantenimiento de espacios públicos. Dicho programa es impulsado por el Gobierno Municipal con el objetivo de mejorar las condiciones de lugares clave para la comunidad.

“Estamos trabajando de manera coordinada con distintas instituciones para tener un panteón limpio, seguro y digno para todas las familias que visitarán el lugar en los próximos días. Es una labor preventiva, pero también de respeto hacia quienes descansan ahí y hacia la comunidad que acude a conmemorar estas fechas tan significativas”, expresó la alcaldesa.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, las labores incluyeron el retiro de residuos, la nivelación del terreno y la reparación de accesos. Estas acciones buscan facilitar el tránsito peatonal durante los días de mayor afluencia.

“Nos estamos preparando con anticipación para recibir a miles de visitantes durante el Día de Muertos. Queremos que encuentren un espacio ordenado y limpio, pero también seguro. Por eso agradecemos el respaldo de las corporaciones que se sumaron a esta jornada”, añadió Quiroga Romero.

Llamado a la ciudadanía y acciones futuras

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener limpio el panteón. También pidieron evitar dejar residuos durante las visitas. Además, informaron que en los próximos días se reforzará la recolección de basura y la vigilancia en los principales camposantos del municipio.

“Esta no será la única acción. Continuaremos trabajando en otros puntos de la ciudad para que todos los espacios públicos estén en las mejores condiciones posibles, especialmente en fechas donde la convivencia y el respeto son parte fundamental de nuestra identidad”, concluyó la presidenta municipal.

La jornada en el panteón de Los San Juanes forma parte del plan integral de limpieza urbana que el Ayuntamiento desarrolla desde principios de octubre. Este plan se lleva a cabo en coordinación con dependencias estatales y federales, con el fin de atender zonas clave antes de las festividades tradicionales de fin de mes.