Preparan película sobre desaparición del sumergible Titán de OceanGate

Después tres meses del incidente con el sumergible Titán, perteneciente a la compañía OceanGate, la compañía productora MindRiot Entertainment ha anunciado la producción de una película inspirada en hechos reales de la expedición reciente.

El Titán, propiedad de OceanGate Expeditions, desapareció en medio de una expedición en junio y posteriormente se reportó la implosión del sumergible, resultando en la pérdida de cinco vidas humanas.

OceanGate suspende operaciones tras la implosión del Titán

En la película no solo explorará los eventos que llevaron a esta tragedia, sino que también analizará cómo los medios de comunicación informaron sobre el incidente, y los guionistas encargados de dar vida a esta producción son Justin MacGregor y Jonathan Keasey.

Este proyecto busca cubrir los eventos que ocurrieron antes, durante y después de la tragedia, pero centrándose especialmente en los cinco días posteriores a la implosión del submarino y la forma en que el suceso fue abordado de forma mediática.

Inspired by true story

A movie about “OceanGate Titan submersible incident” is in the works. pic.twitter.com/95R0M2kegA

— MoviePlus📺 (@MoviePlusx) September 29, 2023