Los Cabos prepara sistema de alerta sísmica por aumento de temblores

El aumento de sismos en Los Cabos ha encendido las alertas de las autoridades locales. En respuesta, el Ayuntamiento trabaja en la creación de un Programa Especial de Protección Civil que incluirá la instalación de un sistema de alerta sísmica, así como el monitoreo en tiempo real de la actividad tectónica en el municipio.

El director de Protección Civil de Los Cabos, Francisco Cota, explicó que esta medida surge tras la serie de microsismos registrados recientemente, muchos de ellos relacionados con la falla geológica de San José, que se extiende desde el sur de La Paz hasta Punta Palmilla, en San José del Cabo.

“La propuesta incluye un sistema que nos permita contar con registros sísmicos mediante sismógrafos y activar alarmas sísmicas. Todo esto estará integrado en el programa especial, porque los sismos están siendo recurrentes y debemos prepararnos, señaló.”

El programa contará con el respaldo técnico y científico del Servicio Sismológico Nacional, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Protección Civil Nacional y el Gobierno del Estado, que colaborarán en el diseño de estrategias de prevención, análisis geológico y desarrollo de protocolos de actuación.

Además del sistema de alerta sísmica, el proyecto contempla capacitación a la población, creación de rutas de evacuación, simulacros y campañas de concientización, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la cultura de la prevención sísmica en una zona que ha mostrado creciente actividad tectónica en los últimos meses.