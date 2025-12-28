¡Prepárate! CFE anuncia apagón en este estado de México previo a la llegada de Año Nuevo

Apagón programado antes de Año Nuevo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un apagón programado en distintas colonias de Guerrero antes de la celebración de Año Nuevo.

El corte de energía se debe a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica. El objetivo es garantizar un servicio más seguro y estable para los usuarios durante una de las temporadas de mayor consumo.

Colonias afectadas y maniobras técnicas

De acuerdo con el aviso oficial, el apagón impactará principalmente a zonas de Chilpancingo y Acapulco, donde se llevarán a cabo maniobras técnicas para modernizar el sistema de distribución.

La CFE explicó que estas acciones son necesarias para prevenir fallas mayores durante la alta demanda eléctrica que se registra en las fiestas decembrinas.

Lee más:

Recomendaciones para la población

La empresa detalló que los cortes se realizarán en horarios específicos y que el servicio se restablecerá de manera gradual una vez concluidos los trabajos.

Se recomendó a la población:

Desconectar aparatos eléctricos .

. Planear actividades considerando la suspensión temporal de energía.

considerando la suspensión temporal de energía. Estar atentos a avisos oficiales sobre horarios y zonas afectadas.

Contexto: alta demanda y turismo

La CFE suele programar mantenimientos preventivos en temporadas de alta demanda para evitar sobrecargas.

en temporadas de alta demanda para evitar sobrecargas. Guerrero es uno de los estados con mayor consumo eléctrico en estas fechas por el turismo y las celebraciones.

en estas fechas por el turismo y las celebraciones. El anuncio generó preocupación entre habitantes, quienes pidieron información clara sobre los cortes.

Impacto esperado en comercios y hogares

El apagón podría afectar actividades comerciales y domésticas en las zonas señaladas.

Sin embargo, la CFE aseguró que los trabajos son indispensables para garantizar un servicio confiable durante el inicio de 2026.

Lee más:

El apagón programado en Guerrero previo a Año Nuevo refleja la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica en el estado.

La CFE reiteró que los cortes serán temporales y que se busca asegurar un suministro más estable para las familias y negocios en una de las temporadas más importantes del año.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO