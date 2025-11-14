¡Prepárate para la música! Ticketmaster anuncia hasta 50% de descuento en Vive Latino y Corona Capital

Ticketmaster confirmó oficialmente las promociones que aplicará para El Buen Fin en México. La plataforma de venta de boletos ofreció descuentos que alcanzan hasta el 50% en festivales y conciertos. Estas ofertas especiales se llevarán a cabo desde el jueves 13 hasta el próximo lunes 17 de noviembre.

Esta campaña de descuentos, propia de El Buen Fin, permite a los usuarios encontrar boletos a mitad de precio y otras ofertas en la plataforma.

Eventos masivos y shows con 50% de descuento

Entre los eventos que Ticketmaster incluyó en esta lista de rebajas destacan festivales de gran convocatoria como el Corona Capital y el Vive Latino. El festival Coca-Cola Flow Fest también forma parte de las promociones disponibles.

Otros shows importantes como el Cirque du Soleil: OVO, El Rey León, y presentaciones de P!nk, Billy Idol y Los Fabulosos Cadillacs también están contemplados con descuentos. La lista de eventos incluye además a Miguel Bosé, Panteón Rococó, Sigur Rós y The Rasmus, entre muchos otros espectáculos confirmados.

Opciones de pago: hasta tres meses sin intereses

Además de la reducción de precios que llega al 50% de descuento, la promoción incluye la opción de obtener tres meses sin intereses (3 MSI) en algunas transacciones. Esta facilidad de pago aplica exclusivamente para pagos realizados con tarjetas de crédito emitidas por ciertas instituciones bancarias.

Los bancos participantes para esta oferta son Banamex, HSBC, Banorte y Santander. Es fundamental verificar los montos mínimos requeridos por cada banco para que aplique el beneficio. Por ejemplo, para Banamex se exige una compra mínima de $3,000, mientras que para HSBC, Banorte y Santander el requisito es de $300.

Cabe señalar que el Simi Fest contará con una promoción separada durante los próximos días del Buen Fin. Para este evento específico, la plataforma ofrecerá boletos en modalidad 3×2.