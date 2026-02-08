Inician preparativos de las Fiestas Tradicionales de San José 2026

Las Fiestas Tradicionales de San José 2026 comienzan a tomar forma luego de que autoridades municipales confirmaran la instalación formal del Comité Organizador, de cara a la celebración que se desarrollará del 18 al 21 de marzo en el municipio de Los Cabos.

De acuerdo con Carlos Castro, director municipal de Desarrollo Social, el programa contempla actividades principales durante los cuatro días de festejos, además de eventos previos que se irán definiendo conforme avance la planeación. Asimismo, destacó que ya se cuenta con una nueva sede para el desarrollo de estas fiestas tradicionales, información que fue dada a conocer recientemente por el alcalde.

“Ya quedó formalizada la instalación del Comité Organizador de las Fiestas Tradicionales San José 2026 del 18 al 21 de marzo. Ya contamos con nueva sede; menos días, pero de mayor calidad. Eso implica que vamos a garantizar completamente la seguridad de los visitantes”, señaló.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la cartelera oficial de artistas, las autoridades subrayaron que las Fiestas Tradicionales de San José 2026 buscarán ofrecer espectáculos y actividades de alto nivel, priorizando la experiencia de la ciudadanía.

En este sentido, Castro explicó que la reducción en el número de días respecto a ediciones anteriores responde a una estrategia enfocada en elevar la calidad del evento, así como en fortalecer los protocolos de seguridad para las y los asistentes.

