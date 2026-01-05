Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

Preparatoria Abierta: opción flexible para concluir estudios en Los Cabos

El programa ofrece inscripción gratuita y horarios accesibles para jóvenes y adultos mayores de 15 años
5 enero, 2026
Educación sin pausas ni barreras

En Los Cabos, quienes buscan iniciar o concluir la preparatoria tienen una alternativa flexible y accesible. Se trata del Subsistema de Preparatoria Abierta, un modelo educativo no escolarizado que permite a jóvenes y adultos mayores de 15 años avanzar a su propio ritmo.

Plan de estudios y costos

El programa está integrado por 22 módulos con validez oficial a nivel nacional. La inscripción es gratuita durante todo el año y los exámenes se aplican dos veces al mes. Cada módulo tiene un costo de 98 pesos, lo que lo convierte en una opción incluyente y económica.

Requisitos básicos

Para inscribirse, los interesados deben presentar:

  • Dos copias del acta de nacimiento
  • CURP
  • Certificado de secundaria
  • Tres fotografías tamaño infantil en blanco y negro, papel mate
  • Una memoria USB

Educación vinculada al sector productivo

El programa mantiene colaboración con la CROC, lo que ha permitido abrir sedes en hoteles de San José del Cabo y Cabo San Lucas. Así, trabajadores del sector turístico pueden acceder a esta alternativa sin dejar de lado sus responsabilidades laborales.

Contra el rezago educativo

La iniciativa también se coordina con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y otros sectores, ampliando las oportunidades de superación académica en el municipio.

Dónde acudir

La atención al público se brinda de lunes a viernes en:

  • San José del Cabo: Plaza Añuití, local 9, colonia Rosarito, de 08:00 a 19:00 horas.
  • Cabo San Lucas: instalaciones en El Cerrito del Timbre, de 08:00 a 20:00 horas.

La Preparatoria Abierta en Los Cabos se presenta como una opción real para quienes buscan concluir sus estudios sin importar la edad o el ritmo de vida. Con costos accesibles, horarios flexibles y sedes cercanas, el programa se convierte en una herramienta clave para combatir el rezago educativo en Baja California Sur.

