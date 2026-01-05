Preparatoria Abierta: opción flexible para concluir estudios en Los Cabos
Educación sin pausas ni barreras
En Los Cabos, quienes buscan iniciar o concluir la preparatoria tienen una alternativa flexible y accesible. Se trata del Subsistema de Preparatoria Abierta, un modelo educativo no escolarizado que permite a jóvenes y adultos mayores de 15 años avanzar a su propio ritmo.
Plan de estudios y costos
El programa está integrado por 22 módulos con validez oficial a nivel nacional. La inscripción es gratuita durante todo el año y los exámenes se aplican dos veces al mes. Cada módulo tiene un costo de 98 pesos, lo que lo convierte en una opción incluyente y económica.
Requisitos básicos
Para inscribirse, los interesados deben presentar:
- Dos copias del acta de nacimiento
- CURP
- Certificado de secundaria
- Tres fotografías tamaño infantil en blanco y negro, papel mate
- Una memoria USB
Educación vinculada al sector productivo
El programa mantiene colaboración con la CROC, lo que ha permitido abrir sedes en hoteles de San José del Cabo y Cabo San Lucas. Así, trabajadores del sector turístico pueden acceder a esta alternativa sin dejar de lado sus responsabilidades laborales.
Contra el rezago educativo
La iniciativa también se coordina con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y otros sectores, ampliando las oportunidades de superación académica en el municipio.
Dónde acudir
La atención al público se brinda de lunes a viernes en:
- San José del Cabo: Plaza Añuití, local 9, colonia Rosarito, de 08:00 a 19:00 horas.
- Cabo San Lucas: instalaciones en El Cerrito del Timbre, de 08:00 a 20:00 horas.
La Preparatoria Abierta en Los Cabos se presenta como una opción real para quienes buscan concluir sus estudios sin importar la edad o el ritmo de vida. Con costos accesibles, horarios flexibles y sedes cercanas, el programa se convierte en una herramienta clave para combatir el rezago educativo en Baja California Sur.
