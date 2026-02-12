Gobierno de México abre prerregistro para Programa Vivienda para el Bienestar

Este martes, el Gobierno de México habilitó oficialmente la plataforma digital para realizar el prerregistro al Vivienda para el Bienestar (PVB). Esta iniciativa, gestionada íntegramente por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), busca acercar diversos apoyos habitacionales a familias mexicanas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

A partir del 10 de febrero de 2026, la población interesada puede manifestar su intención de participar en este proceso de selección. Para ello, la Conavi informó que los usuarios deben ingresar al portal oficial para completar su solicitud de PBV vivienda y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa federal vigente.

La meta principal es asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Por esta razón, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) priorizará las solicitudes de aquellas personas que residen en las Zonas de Atención Prioritaria, áreas que presentan los mayores índices de rezago social y habitacional en el país.

El proceso de selección para obtener una PBV vivienda contempla varias etapas de transparencia. Tras el registro inicial, personal de la Conavi o de la Secretaría del Bienestar podría realizar visitas domiciliarias para verificar la información. Es vital que los aspirantes no cuenten con propiedad propia ni sean derechohabientes de instituciones como Infonavit o Fovissste.

Para que la Vivienda sea asignada de forma justa, en los casos donde la demanda supere la oferta, se llevarán a cabo asambleas informativas y sorteos públicos. Las autoridades recordaron que todos los trámites relacionados con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) son totalmente gratuitos y se realizan sin la intervención de intermediarios o gestores.

Finalmente, se recomienda a los ciudadanos mantener sus documentos actualizados, especialmente el acta de nacimiento, CURP y comprobantes de ingresos, para agilizar el trámite una vez que se inicie la fase de verificación en campo.

