Presa El Novillo estará lista en 2027 y aliviará el desabasto de agua en La Paz: Víctor Castro

Una solución esperada para la capital sudcaliforniana

La Paz, BCS.– La construcción de la presa El Novillo, considerada una de las obras hidráulicas más importantes en la historia reciente de Baja California Sur, concluirá entre junio y julio de 2027, según confirmó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

Durante sus declaraciones, el mandatario agradeció a la presidenta de la República por respaldar este proyecto estratégico, que calificó como una inversión histórica para garantizar el acceso al agua en la capital del estado.

Infraestructura para atender quejas históricas

El proyecto contempla:

Una planta potabilizadora

Un acueducto de 15 kilómetros

Capacidad para conducir 200 litros por segundo hacia La Paz

Castro subrayó que la obra busca atender las quejas históricas de las comunidades más marginadas:

“Lo que sí oí ayer es que va a ayudar mucho a la parte sur de la ciudad, como está ayudando la presa de La Buena Mujer a la parte norte”, expresó.

Empleo y equidad en la obra

La construcción generará más de 200 empleos directos y un número mayor de indirectos, fortaleciendo la economía local.

El gobernador hizo un llamado a la solidaridad entre transportistas y empresas para que las oportunidades laborales se distribuyan de manera equitativa:

“Den oportunidad a otros compañeros camioneros para que trabajen ahí los transportistas y todos en Sanapaz busquen el beneficio de sus familias. Son hermanos y hay que darnos la mano todos”, señaló.

Impacto social y confianza institucional

Además de mejorar el abasto de agua, Castro destacó que la presa representa un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y estatal para impulsar el desarrollo económico y social.

La obra busca equilibrar las condiciones de vida entre colonias y comunidades, especialmente en la zona sur de La Paz, históricamente marginada en materia de servicios básicos.

La presa El Novillo se perfila como un símbolo de transformación hidráulica en Baja California Sur. Con respaldo federal y participación social, el proyecto busca garantizar agua potable, generar empleo y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

