Presas de BCS registran bajos niveles; lluvia acumulada 2025 sigue por debajo de la media

Las presas de Baja California Sur registran niveles bajos de almacenamiento, a pesar de algunas lluvias recientes en la entidad. Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al 15 de agosto de 2025, el total de agua almacenada en las presas monitoreadas es de 4.67 millones de metros cúbicos, apenas un 8.85% de su capacidad.

Niveles de las presas en Baja California Sur

De acuerdo con la CONAGUA, dos de las tres presas de Baja California Sur no tienen agua. El embalse que actualmente almacena la mayor cantidad de agua es la Presa Buena Mujer, en el municipio de La Paz, la cual solo se encuentra al 20.63% de su capacidad.

Presa La Palma (Los Cabos) y Santa Inés (La Paz): 0.00% de su capacidad.

Presa Ihuagil (Comondú): 0.00% de almacenamiento.

Presa Buena Mujer (La Paz): 1.65 millones de metros cúbicos ( 20.63% ).

La Higuerilla (Comondú): 1.55 millones de metros cúbicos ( 19.65% ).

San Lázaro (Los Cabos): 1.47 millones de metros cúbicos ( 25.79% ). LEER MÁS: Lluvias aisladas HOY 15 de agosto en Baja California Sur: conoce los municipios con pronóstico



¿Cuánto ha llovido en Baja California Sur este año?

De acuerdo con los registros de lluvia acumulada del 1 de enero al 14 de agosto de 2025, la precipitación en la mayoría de las localidades sigue por debajo de la media anual histórica:

Guerrero Negro (GNG) : 8.0 mm (media anual 77.5 mm)

Gustavo Díaz Ordaz (GDO) : 0.5 mm (media anual 94.4 mm)

Santa Rosalía (SRL) : 0.0 mm (media anual 111.5 mm)

Mulegé (MLG) : 4.5 mm (media anual 108.8 mm)

Loreto (LOR) : 12.2 mm (media anual 155.7 mm)

Ciudad Constitución (CDC) : 4.1 mm (media anual 148.6 mm)

La Paz (LAP) : 15.7 mm (media anual 169.5 mm)

El Sargento (SGT) : 6.0 mm (media anual 155.5 mm)

Los Planes (PLN) : 0.0 mm (media anual 179.6 mm)

San Antonio (SAN) : 48.7 mm (media anual 438.7 mm)

Todos Santos (TST) : 10.0 mm (media anual 174.0 mm)

San Bartolo (SBT) : 72.5 mm (media anual 350.8 mm)

Los Barriles (LBR) : 40.0 mm (media anual 292.1 mm)

La Ribera (LRB) : 19.2 mm (media anual 227.2 mm)

Santiago (STG) : 101.5 mm (media anual 325.3 mm)

San José del Cabo (SJC) : 41.0 mm (media anual 223.6 mm)

Cabo San Lucas (CSL) : 31.1 mm (media anual 209.6 mm) LEER MÁS: Un muerto y un herido tras ataque armado en Ciudad Constitución



Lluvias en Baja California Sur en las próximas horas

El pronóstico del clima para las próximas 24 horas indica intervalos de chubascos en la región, con posibilidad de lluvias dispersas y tormenta eléctrica en la ciudad de La Paz. Las precipitaciones recientes no han sido suficientes para recuperar los niveles históricos de los embalses. En las últimas 24 horas, la mayoría de las localidades registraron 0.0 mm de lluvia, salvo Santiago, que acumuló 22.3 mm.