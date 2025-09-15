Proponen ampliar a 10 años la prescripción de delitos cometidos por servidores públicos

Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y garantizar justicia en la administración pública, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para ampliar de tres a diez años el tiempo de prescripción de los delitos cometidos por servidores o ex servidores públicos.

La propuesta busca reformar el artículo 109 del Código Penal del Estado, para asegurar que las investigaciones no prescriban rápidamente y puedan realizarse de manera oportuna.

“El objetivo es garantizar que quienes afecten el patrimonio público de los sudcalifornianos puedan ser investigados en un plazo razonable. No se trata de una medida punitiva excesiva, sino de una herramienta necesaria para lograr justicia y rendición de cuentas”, sostuvo Vázquez Jacinto.

Asimismo, la iniciativa propone reformar el artículo 268 del mismo código, que define el concepto de “servidor público”. Se busca armonizar esta definición con lo establecido en el artículo 156 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

Con esta propuesta, el Congreso estatal podría dar un paso importante hacia el fortalecimiento del marco legal que rige la actuación de los funcionarios públicos, y cerrar espacios a la impunidad.

