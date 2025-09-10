Preselectivo de béisbol de La Paz inicia preparación rumbo a la Olimpiada Estatal 2026 en BCS
Con miras a la Olimpiada Estatal 2026, el preselectivo de béisbol del municipio de La Paz ya entrena de manera intensiva en el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo” y en los campos de San Pedro y Todos Santos, buscando conformar un equipo competitivo que represente a la capital sudcaliforniana.
Entrenamientos en comunidades clave
El director municipal del Deporte, Guillermo Ortalejo Hernández, informó que los entrenamientos incluyen a deportistas de diversas delegaciones y subdelegaciones como San Pedro, El Carrizal y Todos Santos, con el objetivo de acercar la preparación a las comunidades donde habitan gran parte de los jugadores convocados.
Ortalejo destacó que se ha trabajado con entrenadores de las categorías U14 y U16, quienes acordaron realizar sesiones en los campos comunitarios.
Estos espacios fueron rehabilitados por el Ayuntamiento de La Paz, lo que garantiza que los jóvenes atletas entrenen en condiciones óptimas y con la facilidad de traslados mediante el transporte Tiburón Ballena.
Infraestructura deportiva y proyección
El funcionario resaltó la importancia de la infraestructura deportiva:
-
En San Pedro, el campo cuenta con iluminación renovada y se encuentra en excelentes condiciones.
-
En Todos Santos, el estadio local ha sido clave en los últimos resultados positivos del béisbol paceño.
“Son comunidades que han dado buenos resultados en los últimos años y este no será la excepción”, aseguró Ortalejo Hernández.
Camino hacia la Olimpiada Estatal
El director municipal felicitó a entrenadores y jugadores por su compromiso en esta etapa de preparación, subrayando que la intención es fortalecer la integración del equipo visitando las comunidades y asegurando que los atletas mantengan un entrenamiento sólido rumbo a la competencia estatal.
Con esta preparación, el béisbol paceño busca reafirmar su tradición y talento en la Olimpiada Estatal 2026, proyectando a las nuevas generaciones como protagonistas del deporte en Baja California Sur.
