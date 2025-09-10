Preselectivo de béisbol de La Paz inicia preparación rumbo a la Olimpiada Estatal 2026 en BCS

Con miras a la Olimpiada Estatal 2026, el preselectivo de béisbol del municipio de La Paz ya entrena de manera intensiva en el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo” y en los campos de San Pedro y Todos Santos, buscando conformar un equipo competitivo que represente a la capital sudcaliforniana.

Entrenamientos en comunidades clave

El director municipal del Deporte, Guillermo Ortalejo Hernández, informó que los entrenamientos incluyen a deportistas de diversas delegaciones y subdelegaciones como San Pedro, El Carrizal y Todos Santos, con el objetivo de acercar la preparación a las comunidades donde habitan gran parte de los jugadores convocados.

Ortalejo destacó que se ha trabajado con entrenadores de las categorías U14 y U16, quienes acordaron realizar sesiones en los campos comunitarios.

Estos espacios fueron rehabilitados por el Ayuntamiento de La Paz, lo que garantiza que los jóvenes atletas entrenen en condiciones óptimas y con la facilidad de traslados mediante el transporte Tiburón Ballena.

Infraestructura deportiva y proyección

El funcionario resaltó la importancia de la infraestructura deportiva:

En San Pedro , el campo cuenta con iluminación renovada y se encuentra en excelentes condiciones.

En Todos Santos, el estadio local ha sido clave en los últimos resultados positivos del béisbol paceño.

“Son comunidades que han dado buenos resultados en los últimos años y este no será la excepción”, aseguró Ortalejo Hernández.

Camino hacia la Olimpiada Estatal

El director municipal felicitó a entrenadores y jugadores por su compromiso en esta etapa de preparación, subrayando que la intención es fortalecer la integración del equipo visitando las comunidades y asegurando que los atletas mantengan un entrenamiento sólido rumbo a la competencia estatal.

Con esta preparación, el béisbol paceño busca reafirmar su tradición y talento en la Olimpiada Estatal 2026, proyectando a las nuevas generaciones como protagonistas del deporte en Baja California Sur.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento